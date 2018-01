Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đợt rét sẽ còn kéo dài đến hết tuần. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ C, vùng núi 8-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.