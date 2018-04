Drake - biểu tượng âm nhạc 2018 đào hoa và đầy tranh cãi

Phá kỷ lục của Taylor Swift, tin đồn hẹn hò với Rihanna, gây thù chuốc oán với cả Jay-Z và Chris Brown, chủ nhân của bản hit "God’s plan" đang là ngôi sao được chú ý nhất.

Năm 2018 chỉ vừa bước qua 3 tháng đầu tiên, nhưng đã có nhiều ý kiến cho rằng Drake sẽ là ngôi sao sáng nhất của năm 2018 trong làng nhạc.

Cuối năm ngoái, khi Taylor Swift tung ra single Look what you made me do, các Swifties (tên gọi chung người hâm mộ Taylor Swift) đã vô cùng phấn khích khi ca khúc của thần tượng lập kỷ lục lượt nghe nhiều nhất trong vòng 1 ngày của một trang nhạc trực tuyến.

Mặc dù vậy, họ không vui sướng được lâu. Vì chỉ một thời gian ngắn sau đó, Drake cùng ca khúc God’s plan đã vượt qua con số này.

Không chỉ dừng lại ở đây, God’s plan còn phá luôn kỷ lục của Apple Music, với 14 triệu lượt nghe chỉ trong 24 giờ ra mắt.

Ngay cả ở Việt Nam, God’s plan cũng chễm chệ ngôi đầu bảng của #zingchart ở hạng mục nhạc US-UK, vượt qua Perfect phiên bản song ca giữa Ed Sheeran và Beyoncé - ca khúc nhiều tuần liền xếp ở vị trí số 1.

Ông hoàng về đích sau của hiphop

God’s plan có lẽ là hit lớn nhất trong sự nghiệp của rapper người Canada, nhưng đây không phải lần đầu tiên anh được nếm trải cảm giác ngọt ngào này.

Vào năm 2016, Drake tung ra One Dance và sản phẩm này nhanh chóng trở thành một trong những single bán chạy nhất mọi thời đại.

Drake bứt phá với God's plan. Ảnh: W Magazine

Drake thuộc về nhóm rapper thế hệ mới, cùng với Nicki Minaj, Kendrick Lamar, những người nổi lên từ những năm 2010, những người được coi là sẽ kế vịhai ngôi sao đã đạt đẳng cấp huyền thoại sống là Eminem và Jay-Z.

Đối thủ trực tiếp của Drake đương nhiên là Kendrick Lamar. Để so sánh giữa hai người, đơn giản hãy lấy nhận định của cựu tổng thống Mỹ, Barack Obama: “Tôi nghĩ Drake là một nhân vật giải trí xuất chúng, nhưng Kendrick - phần lời của anh ấy - album gần đây nhất của anh ấy (album DAMN) là xuất sắc nhất của năm ngoái, tôi nghĩ vậy.”

Drake và "đối thủ truyền kiếp" Kendrick Lamar. Ảnh: GQ

Chỉ hơn kém nhau một tuổi, nếu như Drake ra album đầu tay Thank me later vào năm 2010 thì Kendrick Lamar ra album đầu tay Section.80 vào năm 2011. Và nếu như Thank me later được đánh giá là một album khá, “đến gần với tầm kinh điển” thì Section.80 lọt vào danh sách 101 album phải nghe trước khi chết của NME.

Cuộc đua song mã của hai ngôi sao nhạc rap tiếp diễn trong nhiều năm liền. Nhưng lần nào cũng vậy, Drake đều có chút gì thua kém, một phần vì phần lời của Kendrick có chiều sâu và nhiều tham vọng hơn. Trong khi đó, khán giả vẫn coi âm nhạc của Drake là để giải trí.

Năm 2017, Drake dù thành công, nhưng lại thêm một lần thụt lùi so với Lamar.

Cụ thể, album More life được sản xuất dưới dạng mixtape (một loại sản phẩm không chính thức của giới rapper) được coi là bom tấn tiếp theo của Drake.

Nhưng cuối cùng, thành công này lại bị lu mờ bởi DAMN - siêu phẩm giúp Kendrick Lamar trở thành ngôi sao âm nhạc của năm 2017. Việc DAMN không nhận được giải thưởng cao quý nhất tại Grammy còn làm dậy lên một làn sóng châm chích giải thưởng danh giá này.

So sánh vui thì Drake và Lamar cũng giống như “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng”. Drake là một siêu sao, điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng trong cuộc đua trở thành rapper vĩ đại nhất của thế hệ mình, người có ưu thế hơn là Kendrick Lamar.

Vẻ đẹp cuốn hút của siêu sao âm nhạc người Canada. Ảnh: Modern Spirit

Nhiều người kỳ vọng, trong năm 2018, khi Lamar chưa có kế hoạch ra sản phẩm mới nào thì Drake có thể vượt lên với đĩa Scary Hours. Hy vọng ấy hoàn toàn có cơ sở với thành công tuyệt đối của God’s plan.

Trên bảng xếp hạng Billboard, God’s plan vừa có tuần thứ 11 đứng ở hạng 1, gia nhập vào “câu lạc bộ” một số ít các ca khúc vừa ra mắt đã có trên 10 tuần liên tiếp xếp số 1 Billboard. “Câu lạc bộ” này trước đó mới chỉ có 3 thành viên: One sweet day của Marial Carey và Boy II Men, Candle in the wind của Elton John và I’ll be missing you của Puff Daddy, Faith Evans và 112.

MV mới nhất anh vừa phát hành là Nice for what cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi cổ vũ sức mạnh nữ giới - chủ đề nóng bỏng của giới văn hóa nghệ thuật phương Tây thời gian gần đây.

Đẹp trai, hào hoa và đầy tranh cãi

Với đôi mắt sâu, bộ râu nam tính và luôn dẫn đầu xu hướng thời trang, Drake nghiễm nhiên trở thành một trong những người đàn ông phong cách nhất theo tạp chí GQ.

Đẹp trai và tài hoa nên không có gì khó hiểu khi vây quanh Drake có rất nhiều bóng hồng nổi tiếng. Anh cứ hợp tác với sao nữ nào là gần như chắc chắn có tin đồn tình ái với người đó.

Drake gọi Nicki Minaj là “tình yêu của đời mình”. Anh đăng ảnh tình cảm âu yếm như một cặp tình nhân hạnh phúc với Jennifer Lopez trên trang cá nhân. Trong ca khúc Diplomatic Immunity, Drake còn viết: “2010 was when I lost my halo, 2017 I lost a J. Lo”, nghĩa là “năm 2010 là khi tôi đánh mất hào quang của mình, năm 2017 tôi đánh mất J.Lo”.

Drake đăng hình ảnh giữa anh và JLo trên instagram

Anh cũng có một mối quan hệ phức tạp, dây dưa từ năm này qua năm khác với Rihanna. Dù chẳng bao giờ thừa nhận là người yêu, nhưng sự thân thiết trên mức tình bạn cả trong công việc lẫn ngoài đời của họ luôn là tâm điểm của truyền thông.

Thậm chí, một thời gian dài, người ta còn đồn anh hẹn hò với nữ hoàng quần vợt Serena Williams.

Drake là một trong những rapper hiếm hoi sinh ra trong gia đình khá giả. Anh lớn lên ở khu Forest Hill - khu dành cho người giàu, và đi học ở ngôi trường mà những người bạn học đều có trực thăng riêng.

Dẫu vậy, Drake cho rằng anh không bao giờ thực sự thuộc về môi trường đó. Và cá tính của anh vẫn nghiêng về kiểu đường phố, phủi bụi, nóng nảy của dân hiphop.

Rapper 31 tuổi rất ăn ý với Rihanna trên sân khấu. Ảnh: Glamour

Drake cũng là nhân vật chính trong nhiều cuộc khẩu chiến, gây gổ nảy lửa trong giới âm nhạc. Danh sách “kẻ thù” của anh cũng dài như danh sách người yêu cũ. Năm 2012, anh cùng bạn bè từng ném những chai rượu vào người Chris Brown - người tình bạo lực một thời của Rihanna. Drake cùng từng lãnh một cú đấm từ rapper nổi tiếng Diddy ở bên ngoài một câu lạc bộ. Mối quan hệ giữa anh và Kendrick Lamar, Jay-Z, The Weeknd cũng thường xuyên cơm không lành, canh không ngọt.

Tuy nhiên, cũng như nhiều ngôi sao âm nhạc khác, những tranh cãi lùm xùm về đời tư chỉ khiến cho Drake ngày càng nổi tiếng và từng bước trở thành siêu sao âm nhạc toàn cầu.