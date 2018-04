Dự án 43 triệu USD ở Hội An liệu có bị tháo dỡ?

Lãnh đạo TP Hội An thừa nhận dự án Công viên văn hóa Ấn tượng Hội An có sai phạm. Địa phương này sẽ kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét lại dự án, nếu cần thiết sẽ tháo dỡ.

Chủ tịch Hội An nói về những sai phạm của dự án 43 triệu USD Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết dự án Công viên văn hóa Ấn tượng Hội An chưa có giấy phép vẫn thi công và chiều cao một số hạng mục vượt quy định.

ừng bị thu hồi giấy phép do nhiều nguyên nhân, trong đó có lo ngại ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị phố cổ, nhưng dự án Gami Hội An đã bất ngờ “sống lại”.

Dự án 'chết yểu' 9 năm

Theo hồ sơ, ngày 30/4/2004, UBND tỉnh Quảng Nam có thông báo thống nhất chủ trương cho phép Công ty CP đầu tư du lịch và kinh doanh hội nghị Gami Hội An được nghiên cứu, đầu tư xây dựng Khu trung tâm hội nghị - làng du lịch Gami Hội An (thuộc địa bàn hai phường Cẩm Châu, Cẩm Nam, TP Hội An).

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đã tiến hành lập hồ sơ quy hoạch chi tiết dự án (tỷ lệ 1/500) và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại quyết định số 4620, ngày 29/10/2004.

Ngày 30/9/2013, UBND TP Hội An có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam, kiến nghị những vấn đề liên quan đến dự án. Tại tờ trình này, TP Hội An "tố" từ năm 2004 đến 2013, doanh nghiệp không thực hiện các bước đầu tư tiếp theo như đã cam kết, mà liên tục xin điều chỉnh quy hoạch để kéo dài thời gian thực hiện.

Phối cảnh Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An. Ảnh: Công ty Gami.

"Việc chậm trễ này đã làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư của thành phố và đặc biệt là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của phường Cẩm Nam. Cử tri và người dân địa phương rất bức xúc, nhiều lần đề nghị UBND TP Hội An kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi dự án", tờ trình nêu.

Ngày 2/1/2013, Công ty Gami có công văn xin trả lại dự án. Cuối năm 2014, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định thu hồi đất tại dự án. Đến giữa năm 2015, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Gami Hội An bị tỉnh thu hồi.

Hồi sinh bất thường

Tháng 3/2016, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ký thông báo gửi Công ty Gami Hội An. Trong công văn này, ông Thu cho biết UBND tỉnh thống nhất về nguyên tắc cho doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu triển khai dự án "Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An" trên cơ sở kế thừa dự án cũ.

Ngày 3/10/2016, ông Trần Bá Tú, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, có văn bản thông báo cho Công ty Gami được triển khai dự án.

Ngày 2/8/2017, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án. Theo quyết định này, tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư xây không quá 2 tầng, chiều cao không quá 10,5 m nhưng tại một số điểm nhấn của công trình được phép xây cao 16,5 m.

Dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” được UBND tỉnh Quảng Nam cho triển khai năm 2016. Ảnh: Minh Hải.

Hạng mục khu nhà hát quy mô 1.000 chỗ ngồi được địa phương cho phép doanh nghiệp xây cao tối đa là 16,5 m, nhà hát 2.000 chỗ ngoài trời chiều cao tối đa 14,5 m.

Ngày 16/3/2018, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản cho điều chỉnh chiều cao nhà hát trong nhà cao tối đa 14,5 m, công trình khán đài ngoài trời có chiều cao 16,3 m.

Ngày 18/3, chủ đầu tư đưa một số hạng mục như sân khấu, khán đài vào sử dụng và sau đó 2 hôm (ngày 20/3), ông Trần Bá Tú, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam mới cấp giấy phép số 09/GPXD-SXD cho doanh nghiệp.

'Ăn theo' APEC?

Ngày 14/4, trong email phúc đáp Zing.vn, đại diện chủ đầu tư cho biết dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An đã được cấp phép theo đúng quy trình.

Khi được hỏi, tại sao dự án thi công từ năm 2016 mà đến 20/3/2018 mới được Sở Xây dựng cấp phép? Đại diện chủ đầu tư phân trần Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An được xếp vào danh mục các dự án phục vụ chào mừng APEC (diễn ra cuối năm 2017 tại TP Đà Nẵng), nên được UBND tỉnh ưu tiên cho thi công hạ tầng song song với việc cấp phép xây dựng.

"Để kịp tiến độ dự án, chúng tôi được cấp phép xây dựng cho từng hạng mục, dẫn đến thủ tục bị chậm", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Cũng theo email phúc đáp trên, đại diện Công ty Gami cho biết khi tiến hành xin cấp phép, doanh nghiệp đã lấy đủ ý kiến của các cơ quan ban ngành chuyên môn của tỉnh Quảng Nam và TP Hội An.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2013 đến nay, dự án này liên tục bị chính quyền Hội An và các chuyên gia lên tiếng phản đối. Theo lời ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư TP Hội An, cùng một số chuyên gia, những lời góp ý thẳng thắn của các nhà nghiên cứu, người dân và báo chí chưa được UBND tỉnh Quảng Nam cũng như chủ đầu tư ghi nhận.

Theo ông Trung, khi xảy ra trận lũ năm 2017, dự án này xây chưa xong nhưng đã tác động lớn đến dòng chảy, gây sạt lở. Ảnh: Minh Hải.

Hồ sơ liên quan đến dự án cũng thể hiện ngày 16/9/2013, Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với các sở ngành và lãnh đạo UBND TP Hội An.

Tại buổi làm việc này, các đại biểu cho ý kiến về việc có nên cho chủ đầu tư tái khởi động dự án với tên gọi mới là Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” hay không.

Là người tham gia buổi họp hôm đó, ông Nguyễn Sự (khi đó là Bí thư TP Hội An) cùng nhiều lãnh đạo của địa phương phản đối việc triển khai dự án.

Ngày 23/10/2013, UBND TP Hội An có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam và các sở ngành liên quan. Tờ trình nêu qua thực tế các đợt lũ diễn ra gần đây, cho thấy việc xây kè để đầu tư xây dựng một số dự án, trong đó có dự án của Công ty Gami đã gây sạt lở nghiêm trọng cho vùng hạ lưu của TP Hội An.

UBND TP Hội An kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam không cho Công ty Gami triển khai dự án. Thay vào đó, địa phương kiến nghị cho phép chuyển đổi toàn bộ diện tích trên thành công viên cây xanh. "Việc chuyển đổi này sẽ góp phần tôn tạo cảnh quan sinh thái vùng lân cận phố cổ theo đúng quy hoạch chung của thành phố", tờ trình nêu.

Ông Phạm Kiêu, Chủ tịch UBND phường Cẩm Nam (TP Hội An), cho biết phường Cẩm Nam xung quanh là nước nên khi dự án hoàn thành sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy, góp phần tăng nguy cơ xói lở.

Cùng chung nhận định, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, dẫn chứng trận lũ năm 2017, dự án này xây chưa xong đã tác động lớn đến dòng chảy gây sạt lở hai bờ sông. "Đến lúc nó hoàn thành thì tình trạng này sẽ còn trầm trọng hơn", ông Trung nói.

Ở hạng mục sân khấu ngoài trời có nhiều chỗ xây cao lên 16,5 m. Ảnh: Công ty Gami cung cấp.

Trả lời Zing.vn, đại diện chủ đầu tư nói rằng trong quá trình nghiên cứu lập dự án, doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn xây dựng cũng như khí tượng thủy văn, thủy lợi. "Dự án đảm bảo đáp ứng được việc không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của sông", đại diện Công ty Gami khẳng định.

Kiến nghị tháo dỡ dự án

Thời gian qua, khi dư luận lên tiếng, công ty đã lắng nghe ý kiến của các nhà nghiên cứu, người dân Hội An và đặc biệt là những góp ý của ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An và nhà văn Nguyên Ngọc.

"Chúng tôi đang điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng diện tích cây xanh, giảm diện tích xây dựng (như chuyển diện tích đất xây dựng nhà hát trong nhà thành khu nông nghiệp kết hợp cảnh quan), đảm bảo chiều cao, dòng chảy…", đại diện Công ty Gami cam kết.

Ngày 14/4, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết năm 2017, do phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC nên UBND tỉnh ưu tiên cho dự án triển khai một số hạng mục trước khi có giấy phép.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây rất nhiều hạng mục khác khi chưa có giấy phép. Ngoài ra, mới đây cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện công trình sai về độ cao so với giấy phép xây dựng.

Cụ thể, thiết kế hạng mục ngoài trời của dự án chỉ cao 14,5 m nhưng thực tế doanh nghiệp đã xây cao 16,5 m. Thứ 2, công trình này khởi công từ tháng 8/2016 nhưng đến 20/3/2018, Sở Xây dựng mới cấp giấy phép.

"Sau khi làm việc với lãnh đạo thành phố, xét thấy việc cho tồn tại dự án này không hợp lý nên sắp tới chúng tôi có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét lại và cần thiết thì cho tháo dỡ công trình", ông Dũng thông tin.