Dù bị chê dở tệ, phần tiếp theo của 'xXx' vẫn được triển khai

Mặc dù bộ phim hành động "xXx: Return of Xander Cage" của ngôi sao hành động Vin Diesel bị chê bai tơi tả về nội dung nhưng hãng Paramount vẫn tự tin sản xuất tiếp phần phim thứ 4.

Tờ Screen Rant cho biết công ty The H Collective và One Race Films của Vin Diesel vừa mua lại được bản quyền của thương hiệu xXx. Kéo theo đó là quá trình sản xuất cho phần phim tiếp theo cũng đã được triển khai. Bộ phim dự kiến được bấm máy vào tháng 12 tới.

Trong khi đó, hãng Revolution Studios tiếp tục giữ bản quyền cho ba phần phim đầu tiên. Đạo diễn D.J. Caruso của xXx: Return of Xander Cage sẽ trở lại ghế nóng cho phần thứ 4 này và Vin Diesel tiếp tục đóng vai chính Xander Cage.

Chia sẻ về loạt phim này, CEO xưởng phim The H Collective phát biểu: "Với việc thực hiện phần tiếp theo này, chúng tôi hy vọng sẽ phân phối rộng rãi loạt phim này đến khán giả toàn cầu".

Loạt phim xXx được triển khai tiếp tục phần thứ tư trong năm nay.

Loạt phim xXx bắt đầu từ năm 2002 và tiếp đó là các phần phim như xXx: State of the Union (2005) và mới nhất là xXx: Return of Xander Cage vào đầu năm 2017.

Đến nay, thương hiệu xXx với ba bộ phim cũng sắp vượt mốc 1 tỷ USD. Thế nên, không có gì khó hiểu khi hãng Paramount tiếp tục bắt tay thực hiện phần phim thứ tư.

Dù thất bại trong việc chinh phục phòng vé Bắc Mỹ nhưng tác phẩm hành động của Vin Diesel lại thắng lớn ở thị trường nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, nâng tổng doanh thu phim trên toàn cầu lên hơn 300 triệu USD.

Trong Return of Xander Cage, Vin Diesel sắm vai chàng điệp viên ưa mạo hiểm Xander Cage sau 15 năm kể từ phần một xXx. Tham gia bộ phim cùng anh là hàng loạt ngôi sao quốc tế như Chân Tử Đan, Deepika Padukone, Ruby Rose, Ngô Diệc Phàm và Nina Dobrev.

Vin Diesel bị chê bai tả tơi khi góp mặt trong Return of Xander Cage.

Vin Diesel vươn lên trở thành nam diễn viên đắt giá hàng đầu Hollywood nhờ loạt phim bom tấn Fast and Furious, nhưng đến nay, ngôi sao cơ bắp này vẫn không được đánh giá cao về diễn xuất.

Ngoài ra, nội dung của phim cũng bị chê bai tơi tả với nội dung hời hợt, kịch bản cũ kỹ, câu chuyện chỉ thuần về cháy nổ, hành động. Thậm chí, Return of Xander Cage còn bị đánh giá là một trong những bộ phim dở nhất năm 2017.