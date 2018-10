Dự đoán dễ thấy về 'Captain Marvel' và các bom tấn sắp ra mắt

Once Upon a Time in Hollywood (2019) - Sharon Tate sống sót? Một câu hỏi mà nhiều khán giả đặt ra cho bộ phim mới nhất của đạo diễn Quentin Tarantino là tác phẩm có tái hiện chân thực, tàn bạo vụ thảm sát đau lòng của băng đảng Mason hay không. Nhà làm phim hiếm khi tránh né yếu tố bạo lực, nhưng ông còn nổi tiếng có “sở thích” thay đổi lịch sử. Bằng chứng rõ nhất chính là cái chết của Adolf Hitler (Martin Wuttke) ở cuối phim Inglourious Basterds (2009). Do đó, người hâm mộ sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Sharon Tate (Margot Robbie) sống sót rồi đi trả thù những kẻ đã hãm hại cô.