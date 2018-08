Du học Australia, New Zealand với hơn 500 chuyên ngành

Sự kiện “Ngày hội du học Australia, New Zealand” sẽ cung cấp đến khách tham dự những thông tin cần thiết trước khi đưa ra quyết định cho riêng mình.

Hội thảo “Ngày hội du học Australia, New Zealand” do Công ty tư vấn du học Đức Anh tổ chức vào trung tuần tháng 9 tại Hà Nội và TP.HCM. Hội thảo đề cập chương trình học tập, học bổng ở các bậc phổ thông, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, du học hè, giao lưu văn hóa. Khách tham dự được tư vấn lộ trình từ học tập đến làm việc và định cư, cung cấp các thông tin về tiêu chí và hồ sơ xin nhập học, học bổng, định cư tại Australia, New Zealand hoặc các nước mình quan tâm.

Học sinh, sinh viên Việt Nam có nhiều lựa chọn chương trình học phù hợp với từng trình độ. Cụ thể, học sinh hết lớp 7, 8, 9, 10 sẽ chuyển lên học lớp cao hơn; học sinh hết lớp 11 sẽ chọn học dự bị đại học hoặc phổ thông; học sinh hết lớp 12 sẽ chọn học thẳng đại học nếu đủ điểm, cao đẳng hoặc dự bị đại học liên thông lên đại học. Ngoài ra, học sinh 8-17 tuổi còn có thêm lựa chọn là các chương trình du học ngắn hạn dịp Giáng sinh, tết và hè 2019.

Du học Autralia và New Zealand luôn nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh, sinh viên.

Sinh viên tốt nghiệp đại học được chọn học lên thạc sĩ; sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ được chọn học lên tiến sĩ; sinh viên học dở cao đẳng, đại học có thể chọn chuyển tiếp sang học cao đẳng, đại học ở nước ngoài. Sinh viên có thể chọn lựa một trong hơn 500 chuyên ngành học như: kinh doanh, khoa học xã hội, kỹ thuật, luật, khoa học tự nhiên, máy tính, nghệ thuật và thiết kế cùng nhiều chuyên ngành khác.

Đối với hồ sơ xin học, người học nên chuẩn bị và nộp trước ngày dự kiến nhập học khoảng 3 tháng. Hồ sơ bao gồm: học bạ hoặc bảng điểm của 2 năm học gần nhất; bằng tốt nghiệp hoặc xác nhận tốt nghiệp tạm thời; chứng chỉ tiếng Anh (nếu có); hộ chiếu; lý lịch công tác (work CV) nếu đăng ký chương trình sau đại học; các thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa nếu muốn xin học bổng.

Hội thảo “Những thông tin quan trọng về xin học, học bổng, visa du học” được công ty Đức Anh tổ chức ngày 1/7 trong khuôn khổ triển lãm du học toàn cầu.

Để quá trình xin học được thuận lợi, học sinh, sinh viên có thể scan và gửi trước hồ sơ đến công ty hoặc mang đến sự kiện. Theo đó, các bạn được tư vấn cụ thể nhằm định hướng rõ ràng lộ trình học tập và nghề nghiệp tương lai. Với cam kết mang lại những suất học bổng cao nhất, các bạn học sinh, sinh viên được thoải mái chọn trường và ngành học yêu thích.

Ngoài ra, công ty còn tổ chức những khóa luyện thi tiếng Anh như chứng chỉ PTE A, IELTS cho học sinh; luyện phỏng vấn visa, bố trí đón tại sân bay nước ngoài và hỗ trợ các dịch vụ nhà ở, bảo hiểm... Công ty Đức Anh luôn theo sát học sinh trong suốt quá trình chuẩn bị tại Việt Nam và học tập, phấn đấu ở nước ngoài. Độc giả có thể tham khảo tại đây để biết thêm về các thành tựu của công ty.

Hội thảo dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào 15h-18h ngày 15/9 tại Khách sạn Grand Sài Gòn - số 8 Đồng Khởi, quận 1 và tại Hà Nội vào 15h-18h ngày 16/9 tại Khách sạn Movenpick - số 83A Lý Thường Kiệt. Phụ huynh và học sinh, sinh viên vào cửa tự do hoặc đăng ký tham dự trước tại đây để được tiếp đón chu đáo và có cơ hội nhận nhiều quà tặng hấp dẫn từ ban tổ chức.