Du học hè tại Phần Lan với chi phí từ 130 triệu đồng

Với chi phí từ 130 triệu đồng, học sinh có gần 2 tuần tham quan, học tập tại Phần Lan - quốc gia được đánh giá là có nền giáo dục tiến bộ.

Chương trình do Viện Đào tạo Quốc tế IEI, ĐH Quốc gia TP.HCM liên kết với Tổ chức Đại học Phần Lan (Finland University) triển khai lần đầu tiên cho học sinh (từ 12 tuổi trở lên) và sinh viên Việt Nam.

Tổ chức Đại học Phần Lan bao gồm 4 trường đại học hàng đầu Phần Lan là: University of Eastern Finland, University of Tampere, University of Turku and Abo Akademi University. Trong đó University of Turku nằm trong top 300 trường đại học tốt nhất thế giới (theo QS University Ranking) và là một trong số trường đại học hàng đầu Phần Lan về ứng dụng khoa học.

Phần Lan sở hữu nhiều cảnh đẹp.

Năm 2011, các giáo sư tại ĐH Harvard (Mỹ) đã cùng nhà làm phim nổi tiếng Robert Compton thực hiện bộ phim “The Finland Phenomenon: Inside The World’s Most Surprising School System” (Hiện tượng Phần Lan: Bên trong hệ thống trường học đáng ngạc nhiên nhất thế giới) để tìm hiểu về nền giáo dục của Phần Lan. Đất nước này cũng được xếp hạng cao trên thế giới về cải tiến, khởi nghiệp và sáng tạo trong giáo dục.

Vì vậy, tham gia chương trình học hè này sẽ là cơ hội để học sinh tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của đất nước Bắc Âu.

Biết nhiều hơn từ khóa học hè tại Phần Lan.

Điểm đặc biệt của chương trình là phụ huynh có thể tham gia cùng con theo chương trình riêng với chi phí giảm gần một nửa (trọn gói, kể cả phí visa). Phụ huynh sẽ vừa có thể cùng con tham quan đất nước Bắc Âu, vừa có thể chăm sóc con những lúc cần, bên cạnh những giờ sinh hoạt tự lập cùng bạn bè quốc tế.

Với các em, đây không chỉ là cơ hội nâng cao khả năng tiếng Anh, vui chơi, mà còn là cơ hội tìm hiểu thêm về robot, xây dựng kỹ năng đồng đội, thực hiện các thí nghiệm khoa học… Hoàn thành khóa học, các em sẽ được cấp chứng nhận đã tham gia chương trình của Tổ chức Đại học Phần Lan.

Du học hè tại nước ngoài cũng là cơ hội để các em giao lưu, kết bạn.

Thay cho những chuyến du học hè đến Singapore, Mỹ, Australia… đã khá quen thuộc, tận hưởng mùa hè vừa chơi, vừa học ở Bắc Âu sẽ mang đến cho các em nhiều trải nghiệm khác biệt.