Du lịch Nga 2 tuần, khám phá những đâu?

Một độc giả của Zing.vn chuẩn bị tới Nga trong 2 tuần và muốn nghe chia sẻ kinh nghiệm chọn phòng và những nơi nên đến.

Độc giả Phương Anh gửi tới Zing.vn hỏi: “Đầu tháng 7, mình định sang Nga chơi 2 tuần. Rất mong Zing.vn tư vấn chọn phòng và những nơi nên đi”.

Trả lời:

Vào tháng 7, tiết trời tại Nga nắng đẹp, bầu trời trong xanh nên khá phù hợp cho du khách tham quan khám phá. Đây cũng là thời điểm đông du khách nên giá cả và dịch vụ theo đó cũng cao hơn so với các mùa khác.

Xứ sở bạch dương có rất nhiều thành phố để bạn có thể khám phá. Tuy nhiên, với thời gian lưu trú là 2 tuần, Zing.vn xin gợi ý bạn đến thăm những nơi như thủ đô Moscow (với rất nhiều công trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa nước Nga), thành phố Saint Petersburg (được mệnh danh là tuyệt tác của xứ sở bạch dương) và hệ thống những thành phố cổ nằm trong “Vành đai Vàng”.

Moscow có hơn 12 triệu công trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn lịch sử nước Nga.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số thành phố như Kazan (nơi pha trộn văn hóa Á - Âu), Vladivostok (tọa lạc ở nơi núi non và vịnh bao quanh) hay Veliky Novgorod (một trong những thành phố lâu đời nhất ở phía bắc nước Nga).

Di chuyển: Ở Nga, phương tiện công cộng rất phát triển, đặc biệt tại các thành phố lớn, nên bạn có rất nhiều lựa chọn. Tại Moscow và Saint Peterburg, tàu điện ngầm là tiện nhất, nhanh và rẻ nhất. Hầu hết điểm tham quan đều nằm gần ga tàu điện ngầm.

Bên cạnh đó, các phương tiện giao thông tiện lợi khác có thể kể đến như xe bus, xe điện, tàu điện, taxi. Lưu ý, bạn nên thương lượng phí taxi với tài xế trước khi lên xe và không nên bắt taxi dù.

Nếu muốn di chuyển giữa các thành phố, phương tiện vận chuyển hiệu quả khi tiền không quá rủng rỉnh là tàu hỏa. Tuy nhiên, bạn chỉ nên chọn phương án này nếu có thời gian. Tàu hòa của Nga cũng có rất nhiều loại, từ tàu thường đến tàu cao tốc.

Nơi ở: Moscow, Saint Petersburg và những thành phố nằm trong hệ thống Vành Đai Vàng đều là những tụ điểm du lịch lớn nên việc đặt phòng khi đi du lịch tương đối dễ với mức giá dao động từ 1-12 triệu đồng/đêm, tùy vào khách sạn mức bình dân hay cao cấp. Tuy nhiên, bạn nên đặt phòng sớm để có mức giá thấp.

Một số gợi ý về khách sạn có mức giá hợp lý tại Moscow bạn có thể tham khảo như Golden Ring Hotel, Park Inn by Radisson Sadu, Cosmos Hotel và Hotel Voyager. Trong khi đó, tại Saint Petersburg, bạn có thể lưu ý tới Pushka Inn Hotel, The State Hermitage Museum Official Hotel, Rossi Boutique Hotel and Spa và Crowne Plaza St. Petersburg - Ligovsky.

Saint Petersburg là cố đô và là thành phố lớn thứ hai của nước Nga (sau thủ đô Moscow).

Ngoài ra, căn hộ dịch vụ có giá mềm hơn khi thuê khách sạn cũng là một lựa chọn phổ biến khi bạn đi du lịch ở Nga nói riêng và châu Âu nói chung. Bạn có thể đặt phòng trên các website trực tuyến như apartmentres.com hoặc euroflats.ru.

Để tiện lợi cho việc đi lại, bạn có thể đặt phòng ở Moscow và đi tàu trong ngày đến Vành Đai Vàng hoặc ở lại một thành phố trong Vành Đai Vàng để dễ dàng di chuyển quanh các thành phố.

Lưu ý, đa số khách sạn ở Nga đều có dịch vụ Pay Tivi (chiếu phim giải trí của người lớn). Nếu không có nhu cầu, bạn không nên bấm nút PAY bởi một khi bấm nút, bạn sẽ phải thanh toán tiền cho khách sạn dù không xem phim (thấp nhất khoảng 25 USD/phim).

Phí điện thoại trong khách sạn ở Nga cũng rất đắt. Do đó, bạn có thể gọi điện thoại tại các trạm điện thoại công cộng hoặc mua sim điện thoại để gọi.

Đồ ăn: Tất nhiên, đến với xứ sở bạch dương, bạn không nên quên thử các món như cháo Kasha (một món ngon truyền thống nổi tiếng ở đây), bánh Lengingrad, củ cải đỏ, cá hồi, trứng cá hồi, cá trích Sledka, mỳ ống hầm, thịt cừu xiên nướng, bánh bao Varenniki, súp Shi, bánh Bnili, Shashlyk và Kvass (một loại đồ uống lên men từ lúa mạch).

Đặc biệt, đến Vành Đai Vàng, đi qua thành phố Rostov, bạn đừng quên hành tây Rostov từng có giá trị tương đương với vàng, trong thời hoàng kim của những thương gia địa phương. Ngày nay, người dân vẫn hay dùng hành tây để làm các món ăn như nước dùng hành tây, súp kem hành tây, hành tây nhồi nướng, mứt hành tây và bánh hành tây, khi hành tây được sử dụng như bột mì, chứ không phải trong nhân bánh.

Ngoài đặc sản hành tây, cá chó tại hồ Nero ở thành phố Rostov cũng được coi là quý hiếm, bởi trong truyện cổ tích của Nga, loài cá này có thể biến giấc mơ thành sự thật. Sự kết hợp độc đáo giữa cá chó và mứt hành tây, tạo nên hương vị tinh tế có thể khiến thực khách kinh ngạc.

Vành Đai Vàng là tập hợp những thành phố có tên tuổi và lịch sử nổi tiếng trên toàn thế giới như Pereslavr, Yaroslav, Alkeksandrov, Ivanovo, Sergiev Posad, Vladimiar và Suzdal.

Điểm du lịch: Tại Moscow, bạn không nên bỏ lỡ những địa điểm như Quảng trường Đỏ, Nhà thờ Thánh Basil, Điện Kremlin, Công viên Chiến thắng, Khải Hoàn Môn, Bảo tàng Tranh tròn, Đồi Chim sẻ, Đại học Lomonosov, chợ Izmailovsky, phố cổ Arbat, Nhà hát Bolshoi, Moscow Metro, khu bảo tồn-bảo tàng Tsaritsyno, Công viên Kolomen và Trung tâm mua sắm Gum.

Vành Đai Vàng là tập hợp những thành phố có tên tuổi và lịch sử nổi tiếng trên toàn thế giới như Pereslavr, Yaroslav, Alkeksandrov, Ivanovo, Sergiev Posad, Vladimiar và Suzdal. Mỗi thành phố đều có những nét độc đáo và vẻ đẹp riêng. Đây là tuyến đường tuyệt vời dành cho những vị khách muốn tận hưởng cuộc sống thanh bình của nông thôn nước Nga cũng như quang cảnh vùng quê tuyệt đẹp điểm xuyết kiến trúc cổ.

Tại đây, bạn không thể không đến thăm các 3 địa điểm được UNESCO công nhận (Cổng Vàng, Nhà thờ chính tòa Đức mẹ lên trời và Nhà thờ thánh Demtrius) ở thành phố Vladimir.

Thành phố Rostov sẽ khiến bạn thích thú với 326 di tích văn hóa nhưng đừng bỏ qua tòa nhà Kremlin. Tại Yaroslavl, Tu viện Biến hình là một trong những tu viện yêu thích của Sa hoàng Ivan bạo chúa trong khi nhà thờ Thánh John Baptist là một kiến trúc cổ xưa nhất của Nga. Nhà thờ Trắng, Thánh đường Mikhail Arkhangel và Tu viện cổ Spaso-Preobrazhensky cũng là những điểm du lịch hấp dẫn.

Ngoài ra, các thành phố khác trong Vành Đai Vàng vẫn còn rất nhiều những điểm bạn không thể bỏ qua như tổ hợp kiến trúc Trinity-Sergius Lavra (tu viện quan trọng nhất của Nga và trung tâm tinh thần của Chính Thống giáo Nga), nhà thờ Preobrazhenskiy, Tu viện Uspenskiy Goriskiy, bảo tàng bàn là, hồ Plesheevo, Giáo đường Giáng Sinh và Nhà thờ gỗ ở Suzdal.

Trong khi đó, Saint Peterburg có hơn 200 viện bảo tàng và hơn 6.000 di tích. Tuy nhiên, bạn đừng quên ghé thăm Cung điện Mùa Đông, Nhà thờ Isaac, Nhà thờ Kazan, Nhà thờ Máu đổ, Cung điện Mùa hè Peterhof (cách thành phố khoảng 30 km), Cung điện Caherine (cách thành phố khoảng 20 km), Nevsky Prospekt và Canals, Đài tưởng niệm Sa hoàng Aleksandr, Kunstkamera, Tu viện Smolny, Grand Maket Russia, Nhà thờ pháo đài Peter & Paul, Cung điện Pavlovsk, Đảo Thỏ và Cung điện Ekaterina.

Lưu ý, một số địa điểm tham quan có thu phí.