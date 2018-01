Đưa Vương Gia Vệ vào MV nhạc Việt

Theo trào lưu làm MV dựa trên các bộ phim Hoa ngữ, lần này âm nhạc Việt Nam đón chào một MV lấy cảm hứng từ các thước phim Hong Kong thời đại hoàng kim.

Mới đây, ca sĩ - nhạc sĩ - diễn viên Phạm Hồng Phước đã cho ra mắt MV Tôi nói gì khi nói về chia tay, thể hiện sự tri ân tới Vương Gia Vệ, một trong những đạo diễn vĩ đại nhất của ảnh đàn đương thời.

Bản mash-up các tác phẩm của Vương Gia Vệ

Có thể nói, MV Tôi nói gì khi nói về chia tay giống như một bản mash-up những cảnh phim của đạo diễn Vương.

Phạm Hồng Phước chia sẻ anh bị ám ảnh bởi hai nhân vật chính trong tác phẩm Tâm trạng khi yêu (In the mood for love). Nhưng có lẽ khi xem MV của anh, người ta sẽ nghĩ đến Xuân quang xạ tiết (Happy together) nhiều hơn.

Từ một cuộc tình ngắn nhưng dư âm dài, đến những cảnh khiêu vũ đê mê quằn quại, đến nước phim vàng vọt, xanh rêu, rồi cuộc chạm trán của các nhân vật trong những không gian nhỏ như căn phòng, chỗ ngoặt cầu thang... tất cả đều mô phỏng câu chuyện “chúng mình làm lại từ đầu đi” giữa Hà Bảo Vinh (Trương Quốc Vinh) và Lê Diệu Huy (Lương Triều Vỹ).

MV Tôi nói gì khi nói về chia tay tái hiện nhiều cảnh phim trong Happy together của Vương Gia Vệ.

Đây đó, một vài cảnh kinh điển trong A Phi chính truyện được tái hiện, như cảnh Phạm Hồng Phước nhảy mambo một mình hay anh và nữ chính nằm ngược chiều nhau trên một chiếc giường, ve vuốt.

Còn so với Tâm trạng khi yêu, tác phẩm xếp thứ 2 trong danh sách những phim hay nhất thế kỷ 21 do BBC bầu chọn, có lẽ MV chỉ mượn đoạn giới thiệu mở đầu với tông màu đỏ thẫm, một màu đỏ rất đậm đặc nhưng không rực rỡ, như diễn tả khao khát yêu đương mãnh liệt nhưng không bao giờ có cơ hội bộc lộ.

Cảnh đầu của MV bày tỏ lời cảm ơn tới Vương Gia Vệ.

Thời gian vừa qua, làng âm nhạc Việt Nam cho ra nhiều sản phẩm lấy cảm hứng từ phim Hoa ngữ, Thủy Tiên mượn Võ Tắc Thiên, Bảo Anh mượn Họa Bì... Đa phần đều lấy bối cảnh cổ trang. Lần này, tới lượt bối cảnh Hong Kong vài thập niên trước được khai thác.

Bản thân ca khúc Tôi nói gì khi nói về chia tay cũng khá vừa vặn với Hong Kong những năm xưa cũ, nơi những tâm hồn lạc lối trôi nổi bấp bênh, chờ đợi một câu trả lời từ tình yêu.

Âm nhạc về những nỗi buồn thật đẹp

Hai năm trước, Phạm Hồng Phước cho ra mắt album Tôi có một nỗi buồn thật đẹp, tựu chung đều xoay quanh nỗi cô chiếc của những con người “loay hoay giữa thành phố không màu”.

Đến Tôi nói gì khi nói về chia tay, dù là một khúc ca về tình yêu, nhưng vẫn là cái thứ tình yêu thị thành có đấy rồi mất đấy, đến cuối cùng mỗi người lại có một góc trời riêng, ôm một nỗi cảm thán đẹp: “Thời đại buồn mà tôi đang sống thật mênh mông”.

Chính vì thế, âm nhạc và hình ảnh khá liền mạch. Bởi vì Vương Gia Vệ là nhà làm phim về những nỗi buồn đẹp, ví như cảnh mà Phạm Hồng Phước đã mô phỏng từ A Phi chính truyện, khi nhân vật nam và nhân vật nữ nằm ngược chiều nhau, cùng trong một khung hình mà tâm tư trôi về hai thế giới khác.

Phạm Hồng Phước mô phỏng lại đoạn phim kinh điển của A Phi chính truyện.

Và dù không xem phần giới thiệu của MV, những người yêu nghệ thuật tinh ý cũng nhanh chóng nhận ra, nhan đề của ca khúc, được mượn từ tựa đề truyện ngắn của văn hào Raymond Carver, Mình nói gì khi mình nói chuyện tình, sau đó cũng được nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami mượn để viết tên cho tập sách của ông, Tôi nói gì khi nói về chạy bộ.

Đưa vào MV cả sự u buồn duy mỹ của Vương Gia Vệ, sự kiệm lời của Carver, sự cô độc của Murakami, Tôi nói gì khi nói về chia tay tuy không gây sốt nhưng cũng cho thấy một nỗ lực nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp ca nhạc của Phạm Hồng Phước.