Đức Phúc chê trách thí sinh sáng tác nhạc giống Kpop

Bên cạnh những nhận xét hài hước, Đức Phúc trong tập mới nhất của The Debut nhiều lần khoe giọng để hướng dẫn cho đàn em sau khi họ kết thúc phần thi.

The Debut hướng đến sự mới mẻ, tư duy sáng tạo, bởi thế ngoài việc phân chia 30 thí sinh theo đúng cá tính âm nhạc họ có, 3 giám khảo trong quá trình nhận xét luôn nhấn mạnh yếu tố này. Ở tập thi mới nhất, lên sóng tối 13/7, dù được xếp vào top 12 thí sinh của sàn Tiên phong do được đánh giá có cá tính âm nhạc mới mẻ, bắt kịp xu hướng. Dù vậy, không ít nhân tố trong nhóm này vẫn chưa làm hài lòng Ozad bởi lối thể hiện còn cũ kỹ.

Được đánh giá là yếu thế hơn cả nhưng 18 thí sinh còn lại của sàn Vật lộn không vì thế được ưu ái. Tỷ lệ chọi của họ lớn hơn hẳn, dù 2 sàn chênh lệch thành viên nhưng đều tìm ra 4 thí sinh bước vào vòng tiếp theo.

Trong tập thi, những nhận xét của Đức Phúc khiến 2 Ozad còn lại cũng như khán giả bật cười.

Trước khi vòng Đào thải ghi hình, 12 thí sinh của sàn Tiên phong đã tham gia một thử thách do ê-kíp sản xuất đặt ra. Giữa không gian của một tòa nhà đang thi công dở dang còn ngổn ngang vật liệu, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, các thí sinh phải sáng tác một giai điệu mới dựa trên nền nhạc (beat) được cung cấp sẵn. 3 nhạc sĩ Only C, Châu Đăng Khoa và Kai Đinh xuất hiện để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác cho các bạn trẻ.

Thử thách bất ngờ mang đến một số những khó khăn nhất định. Thí sinh Bá Vương cho biết: “Thử thách này rất áp lực với em bởi vì em chỉ quen viết nhạc khi ở một mình thôi”.

Trưởng nhóm S.E.A.L biểu diễn sau chấn thương

Trung Sang lên sân khấu biểu diễn cùng các thí sinh S.E.A.L với chiếc tay bị băng bó. Một ngày trước khi vòng thi được ghi hình, anh gặp tai nạn giao thông khiến phải tiến hành phẫu thuật may nối gân tay và khâu 13 mũi trong vòng 6 tiếng đồng hồ.

Trưởng nhóm Trung Sang vẫn biểu diễn dù vừa bị chấn thương.

Trung Sang đảm nhận tốt phần rap của mình dù đang bị thương. Anh cũng thể hiện rõ vai trò trưởng nhóm trong việc gắn kết đồng đội để mang đến phần thi tốt đẹp. Tuy nhiên, nhìn chung tiết mục của S.E.A.L chưa thực sự nổi bật, đột phá, đôi chỗ bị rời rạc.

Thế nhưng, cả ba Ozad đều khen ngợi S.E.A.L có sức trẻ, sự vui tươi cùng khả năng dàn dựng vũ đạo của nhóm nhạc.

“Tôi thích những thí sinh quyết liệt nắm giữ cơ hội. Các em có ý tưởng và nội dung rất tốt tuy cách thể hiện còn non nớt do chưa đủ vốn sống”, Hương Tràm nhận xét.

Hoàng Thuỳ Linh đồng tình: “Người nghệ sĩ không thể thiếu sự sáng tạo, các em có nhiều lợi thế bởi các em còn trẻ”.

Chỉ 4 trong số 12 thí sinh của sàn Tiên phong có cơ hội bước vào vòng trong. S.E.A.L có là 1 trong 4 trường hợp đó hay không, câu trả lời sẽ có trong tập thi tiếp theo. Tuy nhiên, với việc nhận nhiều khen ngợi và trải qua nhiều phần thi dù tiết mục chưa thực sự xuất sắc, S.E.A.L cho thấy họ chính là trường hợp khá được Ozad ưu ái.

Thí sinh bị chê trách vì viết ca khúc giống nhạc Hàn Quốc

Thí sinh Nguyễn Văn An khép lại tập phát sóng thứ bằng ca khúc tự sáng tác – Baby good night. Sau bài thi của thí sinh, Hoàng Thùy Linh đã ngay lập tức đặt ra nghi vấn: “Em có hay nghe nhạc nước ngoài không. Em có biết ca khúc Instagram (DEAN) không? Chị thấy phần verse đầu của ca khúc này có sự tương đồng với ca khúc Instagram?”.

Thí sinh Nguyễn Văn An bị chê trách vì ca khúc giống Kpop.

Hướng đến sự sáng tạo, nên khi nhận thấy vấn đề, nữ Ozad không hài lòng.

Nguyễn Văn An thừa nhận vào vài tháng trước, khi bắt đầu nghe nhạc Kpop, anh không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Đáp lại thái độ nhận lỗi, cầu thị của thí sinh, Hoàng Thuỳ Linh đưa ra lời khuyên rằng một nghệ sĩ vẫn phải giữ được màu sắc riêng trong quá trình học hỏi đồng nghiệp quốc tế.

Đức Phúc tiếp lời ngay sau đó, cho rằng Nguyễn Văn An nên ý thức hơn về những điều thí sinh đem đến cho khán giả. “Anh nghĩ em là một người biết sáng tác, làm nhạc thì em không bao giờ muốn ca khúc của mình giống ai. Em phải tự kiểm soát điều đó”, anh nói.

Về phần giám khảo, Đức Phúc bên cạnh việc phô diễn giọng hát, khả năng lên nốt cao để hướng dẫn thí sinh thì tiếp tục có nhiều nhận xét ngô nghê, hài hước. Chẳng hạn, trước một giọng ca mà anh nhận xét là hát rất ngọt ngào, nam ca sĩ ví thí sinh này như uống mật ong trước khi thi rồi sau đó miêu tả tiết mục của chàng trai này là "hấp dẫn theo kiểu kỳ cục".