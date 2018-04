Đức Phúc - Hòa Minzy lần đầu kết hợp hát nhạc phim

Ca khúc nhạc phim "100 ngày bên em" do Đức Phúc và Hòa Minzy thể hiện có tên "Cứ yêu đi" có nội dung cổ vũ các bạn trẻ mạnh dạn yêu và tận hưởng niềm hạnh phúc.

MV Cứ yêu đi - Đức Phúc, Hòa Minzy MV ca khúc nhạc phim 100 ngày yêu em do Đức Phúc và Hòa Minzy thể hiện.

Sau Đôi lời, ê-kíp 100 Ngày bên em tiếp tục hé lộ bản nhạc phim thứ 2 mang tên Cứ yêu đi qua phần thể hiện của Hòa Minzy và Đức Phúc.

Đức Phúc và Hòa Minzy là đôi bạn thân thiết từ lâu, nhiều lần đứng chung sân khấu. Tuy nhiên, khác với ca khúc mang tiết tấu và âm sắc vui nhộn như Thế là Tết, lần này, cả hai hòa giọng trong một ca khúc lãng mạn cùng MV đậm màu ngôn tình. Đây cũng là lần đầu hai giọng ca trẻ kết hợp hát nhạc phim.

Cứ yêu đi là một bản nhạc tình buồn nhưng không hề nhuốm màu bi lụy. Qua cách thể hiện của 2 giọng ca trẻ, ca khúc được đánh giá toát lên niềm tin yêu say đắm và lạc quan. Giọng hát êm đềm như đang kể chuyện khiến từng câu hát như đưa lòng người vào một cuộc tình đẹp.

Cứ yêu đi là ca khúc nhạc phim 100 ngày bên em.

Đôi tình nhân trong bản ballad luôn đếm từng phút, từng giây và tự đặt ra câu hỏi về tình yêu. Cuối cùng, họ tìm thấy câu trả lời trong chính bản thân rằng dẫu khó khăn cũng không ngăn được những trái tim chân thành tìm đến nhau.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ anh sáng tác bản nhạc phim này khi chuyện tình cảm không được thuận lợi. Anh phải nghe nhiều bản tình ca, xem những bộ phim lãng mạn như La La Land, 500 Days of Summer, Me Before You... để lấy cảm hứng sáng tác.



Với giai điệu bay bổng và phần lời được viết dành riêng cho song ca, anh hy vọng Cứ yêu đi sẽ trở thành ca khúc được yêu thích rộng rãi trong thời gian tới.

MV ca khúc cũng được dàn dựng nhẹ nhàng, để lại nhiều khoảnh khắc lắng đọng. Trong căn phòng nhỏ chất chứa biết bao kỉ niệm của đôi tình nhân. Đó là những bức vẽ chung nguệch ngoạc, tách cafe còn nóng, khi cùng nhau xem một bộ phim...

Và có cả những khoảnh khắc giận hờn rồi chia xa của đôi tình nhân trẻ. MV tựa như bộ phim lãng mạn ngắn nhưng luôn có cái kết thật đẹp.