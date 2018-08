Đức Phúc nói về việc loại Hương Tràm: 'Không áy náy'

Nói về việc loại Hương Tràm, Đức Phúc cho biết đây là luật chơi do ê-kíp đề ra, bất cứ ai cũng phải tuân theo. Nam ca sĩ không cảm thấy hổ thẹn bởi anh chỉ làm đúng quy định.

Trong tập mới nhất của The Debut, việc tuân theo luật lệ vô tình đẩy Đức Phúc trở thành người đảm nhận vai ác. Cụ thể, để tăng phần kịch tính cho chương trình, Ban tổ chức đã đưa ra luật mới rằg Oraz (giám khảo) thuyết phục được nhiều thí sinh chọn về đội nhất sẽ loại Oraz có ít người chọn nhất. Kết quả, Hương Tràm chỉ có một thành viên duy nhất đã bị loại bởi Đức Phúc có 4/8 thí sinh.

Bất cứ Oraz nào cũng không thể làm khác nếu rơi vào tình huống đó, tuy nhiên, Đức Phúc đang chịu nhiều lời chỉ trích sau khi loại Hương Tràm. Làn sóng phản đối càng dữ dội khi dư luận cho rằng Hương Tràm có chuyên môn, kinh nghiệm dày dạn xứng đáng ở lại, trong khi, quán quân The Voice 2015 còn quá non trẻ.

Về phía giọng ca Ta còn yêu nhau, anh thừa nhận việc nhận được tin nhắn chửi bới sau khi chiến thắng đàn chị.

Đức Phúc bị phản đối nhiều nhất trong dàn giám khảo bởi đi hát chưa lâu.

Không hổ thẹn vì loại Hương Tràm

- Khán giả tranh cãi về việc loại Hương Tràm khỏi thành phần giám khảo vòng Thao trường. Dù luật chơi do chương trình đề ra nhưng Đức Phúc cũng bị “mang tiếng” ác. Anh cảm thấy thế nào trước chỉ trích của dư luận?

- Theo luật của cuộc thi, Oraz nào có ít thí sinh lựa chọn nhất sẽ phải tạm dừng chân, không tham gia vòng Thao trường. Số phận của thí sinh ở đội ít nhất sẽ do Oraz ở đội đông nhất quyết định, có thể giữ lại đội mình hoặc chuyển sang đội còn lại. Đã tham gia vào cuộc chơi thì bất cứ ai, kể cả tôi cũng phải tôn trọng luật lệ.

Sau khi tập vừa rồi lên sóng, chị Hương Tràm bị loại, có một bạn khán giả, không biết phải fan của chị Tràm hay không, đã nhắn tin chửi bới tôi. Ban đầu, tôi có ý định nhắn tin giải thích, tuy nhiên, sau đó quyết định không làm như vậy.

Tôi nghĩ rằng ai theo dõi cuộc thi hoặc thông cảm cho tôi thì sẽ hiểu rằng tôi không thể làm khác, vì đó là quy định do ê-kíp sản xuất đưa ra. Bởi thế, dù có thể bị mang tiếng ác, nhưng tôi không cảm thấy áy náy hay hổ thẹn.

- Trước khi bước vào một chương trình thực tế khó tránh khỏi những tình huống gây tranh cãi, anh có chuẩn bị tinh thần về việc bản thân có thể bị chỉ trích, chẳng hạn như việc loại Hương Tràm vừa rồi?

- Khi bắt đầu chương trình, tôi đã chuẩn bị tinh thần. Dù vậy, tôi không thể lường trước rằng càng vào sâu, luật chơi càng khắc nghiệt. Không chỉ thí sinh, nhà sản xuất còn đặt ra luật lệ cho cả Oraz. Bởi thế, áp lực với tôi ngày một nhiều.

Có thêm anti-fan có lẽ là điều tôi không tránh khỏi, dù vậy, qua cuộc thi này, khán giả cũng thấy được một khía cạnh rất khác ở tôi. Ngoài đời, tôi rất vui vẻ nhưng khi bắt tay vào công việc, đặc biệt là người đồng hành cùng tất cả thí sinh, sự nghiêm túc phải đặt lên hàng đầu để có kết quả tốt nhất cho các bạn trẻ.

Nam ca sĩ cho biết bản thân không cảm thấy áy náy vì tuân theo luật chơi.

- Nhiều bình luận thắc mắc việc Đức Phúc ít tuổi nhất lại có đông thí sinh lựa chọn nhất. Theo anh lý do vì sao mình được thí sinh tín nhiệm đến vậy?

- Mỗi bạn khi quyết định về đội của ai đó đều có lý do của riêng mình. Với những thí sinh chọn về đội của tôi, tôi nghĩ rằng một phần do tôi may mắn. Thêm vào đó, các bạn có thể nghĩ rằng sẽ có nhiều điều học và thấu hiểu được từ tôi.

Với cương vị giám khảo, tôi hiểu rõ màu sắc âm nhạc, tính cách của từng bạn như thế nào. Những bạn chọn về với tôi gồm Trúc Anh, Trúc Phương, Quốc Đạt và S.E.A.L trẻ nhất dàn thí sinh và khá lành giống tôi. Họ phù hợp với tôi về cả tính cách lẫn con người. Trong rất nhiều lý do, tôi nghĩ việc hòa hợp về tính cách đóng vai trò rất quan trọng.

Tôi giao tiếp không được khéo léo nhưng chắc chắn tôi sẽ nói hết những gì tôi biết, một cách chân thật và quý báu nhất với thí sinh.

9 trong 10 khán giả thừa nhận vị trí của tôi

- Cũng vì giao tiếp chưa khéo léo, Đức Phúc bị đánh giá là thiếu khả năng làm giám khảo. Anh nhiều lần bị chê nhận xét lúng túng và theo cảm tính, chẳng hạn việc khen Phương Khánh dù thí sinh này quên lời. Anh nói sao về ý kiến này?

- Đó là những khán giả chưa theo dõi chương trình mà chỉ xem những video ngắn chia sẻ trên mạng xã hội. Những video đó mang lại tiếng cười nhưng vô hình chung khiến công chúng nghĩ tôi thiếu nghiêm túc và không có chuyên môn.

Tôi xem tất cả bình luận dưới các tập phát sóng và chắc chắn 9 trong 10 khán giả thừa nhận vị trí của tôi trong chương trình này. Nhiều ý kiến đánh giá nhận xét của tôi thuyết phục nhất, so với 2 chị còn lại.

Với trường hợp Phương Khánh, tôi cũng đã nói tiết mục khi lên truyền hình có thể sẽ bị chê trách, nhưng tôi vẫn muốn đi theo tiếng gọi con tim và quan điểm của mình. Hơn nữa, quyết định chọn ai đi hay dừng phải đến từ ít nhất 2 trong 3 vị Oraz chứ không phải do mình tôi quyết định. Do đó, tôi giữ vững lập trường của mình còn quyết định cuối cùng phụ thuộc vào ý kiến của 2 Oraz còn lại.

Đức Phúc khẳng định mối quan hệ giữa các Oraz vẫn tốt đẹp dù thường mâu thuẫn trong chương trình.

- Sau vụ việc loại Oraz hay trước đó cả anh và Hương Tràm nhiều lần bất đồng quan hệ, mối quan hệ giữa hai chị em có bị ảnh hưởng?

- Chắc chắn vẫn là đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở và tình chị em như... Diên hi công lược. Tôi là Cao Quý Phi, thì chị Linh là Nhàn Phi, còn chị Tràm là Anh Lạc (cười).

Đùa một chút như vậy. Nhưng như mọi người thấy, chương trình có 3 vị Oraz, nếu hòa hợp thì tốt còn không thì vẫn phải nói lên quan điểm của mình. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng khi bước vào công việc, tôi rất nghiêm túc. Có quan điểm thế nào tôi sẽ nói rõ chứ không thể vì ý kiến của 2 chị mà tôi thuận theo.

Ai cũng hiểu rằng mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, do đó ngay từ đầu chúng tôi thống nhất công việc là công việc, không liên quan đến mối quan hệ ngoài đời, công tư phân minh.

Như tập vừa rồi, tôi và chị Linh không ít lần căng thẳng nhưng sau đó, chị em ngoài đời vẫn nói chuyện, vui vẻ như bình thường.

- The Debut hiện tại bị đánh giá là lùm xùm lấn át chất lượng thí sinh. Các tiết mục trong chương trình không nổi trội. Anh nghĩ sao?

- Đây là chương trình có mặt bằng thí sinh khác hẳn cuộc thi khác. Các bạn có thể không quá giỏi, nổi trội như những chương trình khác nhưng đó mới là lý do các bạn ở đây. Mục tiêu chương trình không phải tạo nên những ngôi sao mà người chiến thắng cuộc thi còn phải trải qua một quá trình đào tạo, sau đó họ mới được ra mắt và hoạt động chuyên nghiệp.

Đó cũng là lý do ngay từ những vòng đầu, phương châm chọn thí sinh của chúng tôi rất khác biệt. Có những thí sinh rất xuất sắc, bài bản nhưng bị loại.