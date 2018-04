Dùng 'clip nóng' tống tiền người đàn ông đồng tính

Hết tiền tiêu xài, nam thanh niên mới 18 tuổi dùng "clip nóng" để tống tiền người tình đồng tính. Tuy nhiên, khi hắn đang nhận tiền thì bị công an ập vào bắt giữ.

Ngày 10/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 2, TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Hữu Phát (18 tuổi, ngụ quận 2) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, Phát và ông N.A.D. (56 tuổi, ngụ quận 3) có mối quan hệ đồng tính với nhau. Trong những lần vào khách sạn “tâm sự”, Phát đều dùng điện thoại ghi lại nhiều hình ảnh “ân ái” giữa 2 người.

Ngày 6/4, do không có tiền tiêu xài nên Phát nảy sinh ý định tống tiền người tình đồng tính. Sau đó, Phát đã gọi điện đe dọa ông D. phải đưa 50 triệu đồng nếu không hắn sẽ phát tán những đoạn clip giữa hai người lên mạng xã hội.

Bị đe dọa, ông D. đã đến Công an quận 2 trình báo. Khoảng 20h cùng ngày, khi Phát đang nhận số tiền hơn 41 triệu đồng từ tay ông D. tại trước một trường trung học phổ thông trên đường Vũ Tông Phan (phường An Phú, quận 2) thì bị công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Phát buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án đang được điều tra làm rõ.