Dùng dao nhọn, đũa đâm chết người vì ghen

Đến phòng bạn gái lúc nửa đêm, Tuấn bắt gặp thanh niên 28 tuổi đang ngồi chơi nên ghen tuông rồi cự cãi. Người này sau đó dùng dao, đũa đâm thanh niên 28 tuổi tử vong.

Ngày 11/4, Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Phạm Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn quen biết và quan hệ tình cảm với chị Nguyên (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre). Thanh niên này sau đó thuê phòng trọ tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước) cho Nguyên ở.

Nghi can Phạm Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: B.H.

Khuya 9/4, Tuấn đến phòng trọ bạn gái thì phát hiện anh Kim Thành Sơn (28 tuổi, ngụ xã Minh Hưng) đang ngồi chơi tại đây nên Tuấn nảy sinh ghen tuông. Lúc xảy ra cự cãi, anh Sơn lấy dao bỏ vào túi để phòng thân.

Thấy anh Sơn bỏ dao vào túi quần sau, Tuấn tiến lại gần, giả vờ mời thuốc lá rồi cướp dao của anh này. Lấy được dao, Tuấn đâm vào ngực thanh niên 28 tuổi làm lưỡi dao gãy trong người nạn nhân.

Khi anh Sơn ngã xuống đất, Tuấn tiếp tục lấy đũa đâm vào mặt và ngực anh Sơn làm nạn nhân tử vong.

Khu nhà trọ xảy ra vụ việc. Ảnh: B.H.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Chơn Thành, Công an tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.

Đến rạng sáng 10/4, Tuấn bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi can khai nhận sát hại anh Sơn do ghen tuông.

*Tên cô gái được thay đổi.