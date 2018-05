Dưới 10 triệu, chọn điện thoại tân trang nào tại Việt Nam?

iPhone 7 Plus (khoảng 10 triệu đồng): 7 Plus là smartphone tân trang bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Con chip mạnh mẽ, màn hình lớn, pin khỏe, camera chụp xóa phông, nó là lựa chọn số một hiện nay nếu bạn không muốn bỏ ra cả nghìn USD cho một chiếc di động cao cấp. Giá bán của 7 Plus tân trang đã giảm mạnh vài tháng qua, nhưng vẫn cao hơn khá nhiều so với các model còn lại trong danh sách này.