Đuổi việc cô giáo nhồi nhét thức ăn và đánh trẻ hơn 2 tuổi

Phòng GD&ĐT Sóc Sơn, Hà Nội, xác nhận việc cô giáo nhồi nhét, bạo hành trẻ hơn 2 tuổi. Dư luận vẫn chưa hết bức xúc trước nạn bạo hành trẻ đang tiếp diễn.

“Đề nghị quy định tất cả người nuôi dạy trẻ tại các cơ sở mầm non phải có bằng cấp sư phạm mầm non, vì hơn ai hết họ phải có kỹ năng sư phạm, có đạo đức nghề nghiệp, được rèn luyện để có khả năng xử lý khi trẻ quấy khóc, không ăn, không ngủ… Hiện nay, các cơ sở dạy trẻ tuyển người không có chuyên môn dẫn đến những chuyện đau lòng, bởi họ chỉ làm tạm thời lại thiếu kỹ năng sư phạm”, chị Nguyễn Minh Thu, phụ huynh học sinh trường Mầm non 20-10, Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ.

“Các bảo mẫu, cô giáo bạo hành trẻ đều bị xử lý trước pháp luật cũng như bị lên án bởi dư luận xã hội, vậy mà không hiểu sao càng ngày lại càng xuất hiện nhiều trường hợp bạo hành trẻ, đối xử với trẻ em một cách tàn nhẫn, thiếu tình thương như vậy?”, chị Trương Mai Anh bức xúc trước clip cô giáo của cơ sở mầm non Ngôi nhà Tuổi Thơ, huyện Sóc Sơn nhồi nhét thức ăn cho trẻ hơn 2 tuổi được đưa lên mạng xã hội ngày 26/8.

Nội dung camera giám sát của trường học cho thấy nữ giáo viên liên tục nhồi nhét thức ăn vào miệng bé trai. Khi bé nôn phần thức ăn trong miệng ra bát, giáo viên này tiếp tục xúc cơm cho bé ăn.

Nữ giáo viên cơ sở mầm non Ngôi nhà Tuổi thơ có hành vi thô bạo khi cháu bé nôn ói, không chịu ăn.

Thấy bé tiếp tục nôn và khóc, cô giáo đã lôi ra cửa, nơi góc camera khó ghi lại hình ảnh, để đánh. Sự việc gây bức xúc với đông đảo phụ huynh học sinh khi mới là đầu năm học nhưng đã xuất hiện tình trạng bạo hành.

Về vụ việc này, Phòng GD&ĐT Sóc Sơn cho biết đã làm việc với cơ sở trông trẻ tư thục trên. Cô giáo có hành vi nhồi nhét thức ăn, đánh cháu bé đã bị chủ cơ sở cho nghỉ việc.

Được biết, nữ giáo viên gây ra vụ việc tên Hoàng Ngọc A. (SN 1994). Cô Ngọc A. có đủ bằng cấp hành nghề trông giữ trẻ và mới chuyển đến làm việc tại Ngôi nhà Tuổi Thơ từ tháng ba. Cô A. giải trình sự việc xảy ra vào chiều 21/8, khi cô cho các cháu ăn, bé trai ăn chậm, nhè thức ăn ra, cô tiếp tục xúc. Khi cháu khóc, cô A. bế ra ngoài và đánh 2 cái.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ cơ sở đã cho cô Ngọc A. làm giải trình và cùng cô này đến nhà cháu bé xin lỗi gia đình, cũng như theo dõi sức khỏe cháu bé.

Trước đó, tối 24/8, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiềuclip quay cảnh bảo mẫu Nhà trẻ Sắc màu Tuổi thơ, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, vừa cho ăn vừa đánh đập một số bé.

Phụ nữ này có lúc dùng que, có lúc dùng tay đánh liên tiếp vào người và đầu của các bé trong lúc cho ăn. Đoạn video sau đó lan truyền chóng mặt với những lời bình luận, chỉ trích của cư dân mạng về hành động dã man của bảo mẫu trên.

Trước các hành vi nói trên, các bậc phụ huynh hết sức lo lắng về đạo đức nhà giáo và lương tâm nghề nghiệp. Phụ huynh không thể không gửi con đến trường và mặc dù đã phải đóng học phí cao hơn so với cơ sở công lập, tình trạng đánh trẻ, đối xử thô bạo với trẻ mầm non, đặc biệt là tại các cơ sở trông giữ nhóm trẻ gia đình, cơ sở tư thục vẫn liên tục diễn ra.