Dương Hồng Sơn: Ông Park chỉ chọn Văn Lâm khi Bùi Tiến Dũng quá sa sút

Đánh giá rất cao Đặng Văn Lâm nhưng cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho hay Bùi Tiến Dũng với khả năng của mình hoàn toàn có thể đứng trong khung gỗ của Olympic Việt Nam tại ASIAD.

Tối 7/8, bản danh sách công bố 20 cái tên chính thức tới ASIAD của Olympic Việt Nam đã được công bố. Theo đó, thủ môn số Đặng Văn Lâm đã không được chọn dù đã chơi rất ổn định tại V.League thời gian qua.

Trao đổi với Zing.vn, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn tiếc nuối cho Văn Lâm nhưng anh cũng cho rằng HLV Park Hang-seo đã có những lựa chọn hợp lý.

"Phải tính toán cực kì cẩn trọng"

Theo Quả bóng vàng Việt Nam 2008, không phải ngẫu nhiên mà HLV Park loại Đặng Văn Lâm ở giờ chót. Anh trả lời Zing.vn: "Tôi cực kỳ tiếc cho Văn Lâm, nhất là tôi từng ở vị trí thủ môn. Cậu ấy là một thủ môn tốt từ V.League đến đội tuyển, ai cũng ghi nhận điều này và cậu ấy đã tạo dựng được sự yên tâm cho người hâm mộ. Nhưng HLV trưởng chọn ai thì quan trọng là phải phù hợp với sơ đồ chiến thuật và hợp với cách sử dụng con người của ông".

HLV Park Hang-seo đã quyết định loại Đặng Văn Lâm vào giờ chót. Ảnh: Kiệt Trần.

"Nếu chẳng hạn thủ môn của đội Olympic quá kém thì mới phải dùng Đặng Văn Lâm. Nhưng Bùi Tiến Dũng là một người có khả năng và đã thể hiện được mình ở giải U23 vừa qua. Về CLB, cậu ấy dần dần đang lấy được suất bắt chính. Không phải tôi nói Văn Lâm không tốt, rất tốt là khác. Cậu ấy là chốt chặn cực kỳ quan trọng. Nhưng trong một giải đấu chỉ có lứa U23 mà chỉ có 3 gương mặt quá tuổi thì HLV phải tính toán cẩn trọng".

Trong đợt tập trung đội tuyển lần này, Văn Lâm, Văn Quyết, Hùng Dũng và Anh Đức là những cái tên trên 23 tuổi được HLV Park Hang-seo lựa chọn. Cả 4 cầu thủ này đều có cơ hội thể hiện bản thân trong những trận giao hữu vừa qua. Văn Lâm đã chơi khá tốt nhưng anh cũng là người không được chọn.

Theo cựu thủ môn Dương Hồng Sơn, việc giữ lại Văn Quyết, Hùng Dũng và Anh Đức là quyết định rất chính xác của HLV Park. Anh cho hay: "Tôi đánh giá ông Park Hang-seo chọn người rất hợp lý. Ông cần một người đá cặp với Xuân Trường là Hùng Dũng, cần một tiến đạo tầm cỡ, có sự tin cậy của anh em là Anh Đức, cần một người gắn kết anh em chính là Văn Quyết".

Văn Quyết là một trong những cầu thủ chơi quan trọng nhất trong màu áo CLB Hà Nội mùa giải này sau 20 vòng đấu. Đồ họa: Minh Phúc.

"Nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn nhân sự làm sao để bóng ít đi về phía khung thành mình nhất, thì thủ môn sẽ đỡ phải làm việc nhiều. Đặng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng có thể nói là một 9 một 10, thuộc hàng nhất nhì Việt Nam, do đó HLV sẽ chọn người ở những tuyến trên có thể cầm trịch trận đấu, chọn những đầu tàu. Đó có thể là Văn Quyết, Hùng Dũng... những người có thể gắn kết những cầu thủ trên sân", Dương Hồng Sơn nhận định.

Văn Lâm thuộc về tuyển quốc gia

Lỡ hẹn với ASIAD trong màu áo Olympic Việt Nam (hay U23+), nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội để Đặng Văn Lâm tỏa sáng trong màu áo của tuyển Việt Nam. Theo Quả bóng vàng 2008 Dương Hồng Sơn, Văn Lâm nên được để dành cho cấp độ đội tuyển thi đấu ở các giải đấu như Asian Games hay AFF Cup

"Theo tôi Văn Lâm nên nghĩ xa hơn một chút", Dương Hồng Sơn cho hay. "Cậu ấy thuộc về đội tuyển, chứ không phải thuộc về U23. Có thể HLV Park gọi Văn Lâm lên là muốn Bùi Tiến Dũng nhìn vào một thủ môn của tuyển quốc gia, để tạo sự cạnh tranh với nhau, sự thúc đẩy lẫn nhau".

Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ là thủ thành số 1 của Olympic Việt Nam tại ASIAD. Ảnh: Kiệt Trần.

"Ông Park muốn Bùi Tiến Dũng phải cố gắng. Còn tại sao Văn Lâm dù được triệu tập nhưng vẫn bị loại, đó là vì ông Park muốn tính lâu dài với các giải đấu khác. Một HLV phải tính đường dài dể làm sao đi đến thành công."

Bên cạnh đó, một vấn đề cũng được người hâm mộ quan tâm là việc Đặng Văn Lâm với sải tay dài cùng thể hình cao lớn sẽ có lợi cho Olympic Việt Nam khi gặp các đội bóng Tây Á mạnh bóng bổng. Do đó việc để anh ở nhà sẽ vô tình làm giảm khả năng chống bóng bổng của Olympic Việt Nam.

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn không đồng tình với quan điểm này. Theo anh, việc chống bóng bổng là trách nhiệm của cả một tập thể chứ không phải chỉ nhờ cậy vào khả năng của thủ môn.

Cánh cửa tham dự các giải đấu lớn cùng tuyển quốc gia vẫn đang rộng mở với Đặng Văn Lâm. Ảnh: Kiệt Trần.

Anh nhận định: "Giả sử 11 con người chơi trên sân mà thủ môn dù cao to vẫn bị thủng lưới thì lỗi đổ cho ai? Cái này là do tập thể chứ không phải cá nhân nào cả. Đá với Tây Á hay châu Âu, họ lật cánh đánh đầu mà mình thua thì đừng đổ lỗi cho riêng Bùi Tiến Dũng hay Đặng Văn Lâm".

"Không phải cứ có thủ môn cao to là chống được bóng bổng", Dương Hồng Sơn cho hay. "Bóng đá không thể là sự lắp ghép của 1+1=2 được mà nó là sự muôn màu, muôn vẻ. Một bàn thua có thể do thủ môn sai lầm, nhưng cũng có thể do hậu vệ lỗi, tiền vệ lỗi. Nên không thể khẳng định có Văn Lâm thì Việt Nam chống bóng bổng tốt hơn là có Tiến Dũng được".

