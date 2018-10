Đứt dây điện gần cổng trường, 2 học sinh tử vong

Hai học sinh tử vong và 4 người khác bị thương khi dây điện trung thế bị đứt, rơi gần cổng trường THCS ở Long An.

Tối 13/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ điện giật làm 2 học sinh tử vong trước cổng trường THCS An Lục Long.

Sự việc xảy ra lúc 16h30 cùng ngày. Lúc này, trời vừa tạnh mưa.

Do không phát hiện đường dây điện trung thế bị đứt rơi xuống đường nên 6 học sinh bị giật. Nhiều học sinh khác hoảng loạn chạy ngược vào bên trong.

Xe máy các em bị văng nằm trước cổng trường, cạnh dây điện. Ảnh: Ái Loan.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu. Tuy nhiên, hai học sinh lớp 6 là Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (cùng 11 tuổi) đã tử vong.

4 học sinh bị nặng được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu gồm: Phan Tấn Sang (12 tuổi, lớp 7), Trương Huỳnh Tiến (12 tuổi, lớp 7), Đinh Hoàng Vũ (11 tuổi) và Hồ Thị Diễm Hương (12 tuổi).

Một giáo viên cho biết hai nạn nhân tử nạn đều là học sinh ngoan hiền, học lực khá giỏi của lớp.

Nhiều phụ huynh tập trung trước trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Ái Loan.

Nhiều phụ huynh có mặt tại hiện trường tỏ ra bức xúc vì đường dây điện bị đứt rơi nhưng không có ai thông báo cho cơ quan chức năng xử lý, dẫn đến hậu quả thương tâm.

"Cơ quan công an đang làm rõ trách nhiệm để xử lý. Trước mắt UBND huyện cùng gia đình và nhà trường tập trung khắc phục hậu quả”, ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết.

Trường THCS An Lục Long (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.