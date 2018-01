Ed Sheeran sẽ giúp Taylor Swift vực lại danh tiếng của 'Reputation'?

Với hai ngôi sao âm nhạc lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, "End game" chính là bom tấn âm nhạc đầu năm 2018.

MV 'End Game' của Taylor Swift Taylor Swift phát hành MV cho ca khúc "End game". Bài hát có sự tham gia của Ed Sheeran, Future.

Những khán giả muốn xem một màn “gương vỡ lại lành” giữa Taylor Swift và Katy Perry sẽ thất vọng. Bởi Perry không hề xuất hiện trong MV End game như tin đồn những ngày qua.

Tuy nhiên, cuộc tái ngộ giữa cặp bạn thân Taylor Swift và Ed Sheeran đã là quá đủ để toàn bộ thế giới âm nhạc hướng mắt về End game, single thứ ba trong album Reputation của nữ hoàng nhạc pop.

Taylor Swift trong MV End game.

Cả hai single đầu tiên của album này đều chưa thành công rực rỡ như kỳ vọng. Look what you made me do nhận được bình luận trái chiều từ giới chuyên môn, không được ủng hộ tuyệt đối như nhiều single trước.

Trong khi đó, ...Ready for it? tuy nhận được nhiều lời tán dương hơn, nhưng vị trí của nó trên các bảng xếp hạng lại không đặc biệt xuất sắc. Vậy thì liệu End game có thể giúp Taylor lật ngược ván cờ như thế nào?

Taylor Swift cũ vẫn còn sống

Khi Reputation ra mắt, nữ ca sĩ I knew you were trouble gián tiếp tuyên bố qua ca khúc Love what you made me do rằng Taylor Swift cũ đã chết, hãy đón chờ sự tái sinh của một Taylor Swift hoàn toàn mới.

Tranh cãi đỉnh điểm về cô là ở hình tượng “xà nữ” nham hiểm, đầy nọc độc. Trước đây, Swift luôn ở vai chính diện, người bị hại, luôn chịu sự đố kỵ ganh ghét từ kẻ khác. Còn giờ đây, cô chấp nhận đóng nhân vật phản diện xảo quyệt mưu mô.

MV mới End Game vẫn được đan cài hàng loạt hình ảnh rắn một cách tinh tế: những chiếc ống hút lượn sóng như thân rắn, Taylor cưỡi mô tô trong khi khoác bộ đồ da rắn, Taylor chơi trò Snake trên chiếc điện thoại của mình, một trò chơi điện tử kinh điển từ thời điện thoại Nokia.

Taylor Swift chơi trò Snake trong MV mới

Song, nàng rắn của End game lại không thể khiến cho bất cứ ai ghét được. Đơn giản vì bên cạnh cô là Ed Sheeran.

Phẩm chất mộc mạc, giản dị vốn có của Ed khiến cho End game mất đi phần nào tính châm chích, chọc ngoáy mà thời gian gần đây Taylor Swift thích đưa vào các sản phẩm âm nhạc của mình. Người ta có thể nhận ra rõ sự khác biệt của Swift trong những khung hình có Ed và những khung hình không có anh.

Ở những khung hình không Ed, Taylor kiêu kỳ với ánh mắt sắc lẹm. Ở những khung hình có Ed, Taylor trở lại là một cô nàng hoạt bát, đáng yêu. Cách họ trêu đùa lẫn nhau, Taylor cướp chiếc kính của Ed, hay cách cô tựa đầu vào Ed, khiến cho người ta có thể một mực tin rằng: Taylor Swift cũ chưa hề chết.

Ed Sheeran và Taylor Swift quá dễ thương trong End game.

Sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, Taylor Swift đã yêu không biết bao nhiêu người đàn ông nhưng đều kết thúc ì xèo, cô cũng đã chơi với bao nhiêu nữ nghệ sĩ khác nhưng đa phần đều bị họ quay lưng.

Riêng có tình bạn với Ed Sheeran là luôn ấm áp, đẹp đẽ. Có nhiều lí do để các cô gái phải ghen tị với Swift. Một trong số đó chính là, cô ấy có cậu bạn thân tuyệt như Sheeran.

Sẽ là một single thành công

Tờ Vulture dự đoán End game sẽ thành công hơn so với các single trước, nhờ nó có giai điệu rất bắt tai và phần rap sáng tác bởi Future, một rapper kỳ cựu vừa có tới 2 album xếp ở vị trí số 1 của bảng xếp hạng Billboard.

Taylor Swift luôn đáng yêu khi ở bên người bạn thân Ed Sheeran

So với Love what you made me do và …Ready for it? là các bản dance-pop, electro-pop, End game thiên về R’n’B nhiều hơn và có lẽ vì thế mà dễ nghe hơn. Nội dung MV, như đã nói, cũng không đen tối hay kinh dị như các MV trước mà tươi sáng hơn rất nhiều, mô tả cuộc sống đầy màu sắc của Taylor Swift.

Một người hâm mộ còn để lại lời bình luận trên mạng xã hội: “Thành thực mà nói, đây lẽ ra nên là single đầu tiên của cô ấy”.