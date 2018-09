Em gái Miley Cyrus bán nước mắt giá 12.000 USD bị chỉ trích, chế nhạo

Tờ E! News đưa tin em gái Miley Cyrus, ca sĩ Noah Cyrus, đang rao bán nước mắt của mình với giá 12.000 USD sau khi cô chia tay bạn trai.

Noah Cyrus vừa tuyên bố chia tay bạn trai, rapper Lil Xan. Theo nguồn tin thân cận, cô rất buồn bã và liên tục khóc. Thế nhưng mới đây, giọng ca Again đã tuyên bố sử dụng những giọt nước mắt của mình để kinh doanh, khiến nhiều người ngán ngẩm.

"Với 12.000 USD (gần 280 triệu đồng), người mua có thể nhận được khoảng 12 giọt nước mắt do Noah Cyrus tạo ra từ kết quả của nỗi buồn chia tay bạn trai", trích thông tin đăng trên tờ E! News.

Noah Cyrus tuyên bố bán nước mắt sau khi chia tay bạn trai rapper.

Trong phần mô tả trên trang web đăng bán lọ nước mắt của Cyrus có ghi: "Sự tiêu hóa của con người đối với những giọt nước mắt không được ủng hộ vì nó khá mặn. Đó thực sự là một điều kỳ lạ nếu bạn uống nước mắt của người khác".

Ngoài ra, trang web còn lưu ý người mua rằng sản phẩm này chỉ được bán trong vòng 48 giờ.

"Thùng rác của một người là kho báu của người khác", Noah chia sẻ trên Instagram khi quảng cáo hàng hóa của cô. Ngay lập tức, cư dân mạng đã để lại bình luận chế nhạo hành động của nữ ca sĩ trẻ.

“Cô hết khoe thân phản cảm thì đến những chiêu trò vớ vẩn thế này à?”, một người tức giận. Song, vẫn có các fan động viên ngôi sao 18 tuổi. Họ cho rằng cô chưa lấy lại được tinh thần sau khi chia tay bạn trai.

Noah Cyrus đang nỗ lực vượt qua cái bóng của chị gái Miley Cyrus.

Noah Lindsey Cyrus năm nay vừa tròn 18 tuổi và là nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ. Người hâm mộ nhớ đến cô với hình ảnh một sao trẻ nổi loạn, có sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt. Chính vì vậy, từ năm 2016, Cyrus đã lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và nỗ lực thoát khỏi cái bóng của chị gái nổi tiếng.

Cyrus được khen ngợi khi phát hành các ca khúc như Make Me (Cry), Stay Together, Again,... với chất giọng khàn, vang và chất chứa nhiều tình cảm. Giới chuyên môn nhận định cô đang trên đà trở thành ngôi sao sáng giá của làng nhạc thế giới.