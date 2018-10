Em rể sát hại chị dâu trong khách sạn rồi tự tử

Dù là chị dâu và em rể nhưng 2 người lén lút có quan hệ tình cảm với nhau, đã nhiều lần bị gia đình nhắc nhở. Sau cuộc gặp nhau tại khách sạn, họ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Ngày 22/10, Công an TP Yên Bái cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra chiều 21/10, tại khách sạn ở phường Hợp Minh, TP Yên Bái, nạn nhân được xác định là chị Minh (26 tuổi, đã đổi tên, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Chân dung Bùi Anh Mỹ là em rể sát hại chị dâu tại khách sạn ở Yên Bái.

Người gây án là Bùi Anh Mỹ (34 tuổi, thường trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên). Chị Minh và Mỹ là chị dâu - em rể của nhau.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ khai nhận sau khi sát hại chị dâu đã dùng xe máy di chuyển về phía đường Âu Cơ rồi lao thẳng vào chiếc ôtô đi ngược chiều nhằm tự sát nhưng không thành và chỉ bị thương. Quá trình giải quyết tai nạn, Mỹ cho biết mình vừa giết người tại khách sạn Phương Thuý.

Xác minh lời khai, công an phát hiện chị Minh đã tử vong. Mỹ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Theo người thân, dù là chị dâu và em rể nhưng 2 người lén lút có quan hệ tình cảm với nhau đã nhiều lần bị gia đình nhắc nhở.

Ngày 21/10, hai người gặp nhau tại khách sạn đã xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến án mạng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.