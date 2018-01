Em trai ông Đinh La Thăng được trả 5 tỷ đồng sau vụ bố trí ăn cơm trưa

Sau vụ bố trí cho bà Thái Kiều Hương gặp Trịnh Xuân Thanh để ăn cơm trưa, ông Đinh Mạnh Thắng được nhận khoản tiền 5 tỷ đồng.

Liên quan vụ ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land thấp hơn giá trị thực, sáng nay (24/1), HĐXX đã xét hỏi bị cáo Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) về việc cáo buộc môi giới, tham ô 5 tỷ đồng.

VKS: Trịnh Xuân Thanh móc nối nhiều người bán cổ phần giá thấp VKSND Hà Nội cho rằng Trịnh Xuân Thanh cùng nhiều bị can khác đã móc nối, thông đồng với Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thấp hơn thực tế.

"Tôi nghĩ vô tình giúp Hương gặp Trịnh Xuân Thanh"

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, bị cáo Thắng cùng Thái Kiều Hương (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (45 tuổi, ở TP.HCM, kinh doanh tự do) là những người móc nối, tác động để Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh cho chuyển nhượng cổ phần tại PVP Land; biết rõ hành vi lợi dụng việc bán cổ phần để chiếm đoạt tài sản của các bị can Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh nhưng vẫn tích cực thực hiện để trục lợi và giúp sức cho các bị can này chiếm đoạt được tiền.

Trả lời câu hỏi có được ai nhờ tác động để Trịnh Xuân Thanh đồng ý bán cổ phần? Thắng khai ông được Thái Kiều Hương nhờ bố trí ăn cơm cùng Thanh để trình bày công việc.

"Quá trình điều tra, bị cáo khai thế nào", thẩm phán cắt lời. Bị cáo Đinh Mạnh Thắng trả lời thời gian đã lâu, ông hoảng loạn nên chỉ nhớ Hương nhờ kết nối để ăn cơm cùng Trịnh Xuân Thanh. Khi ông Thanh đồng ý thì Thắng đưa Hương và ông Han Gi Cheol (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Vietsan) đi ăn.

Đinh Mạnh Thắng khẳng định trong quá trình điều tra đã đối chất với Thái Kiều Hương. Em trai ông Đinh La Thăng nói chưa từng đề cập với Trịnh Xuân Thanh về việc có khách mua cổ phần PVP Land giá 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza.

"Như tôi đã nói thời gian đã lâu. Nội dung cuộc điện thoại tôi chỉ nói có chị Hương mời anh ăn cơm”, bị cáo Thắng nói và khẳng định hai bên không bàn bạc về việc mua cổ phần khi ăn cơm tại nhà hàng.

Thẩm phán đề cập đến biên bản đối chất ngày 19/12/2017, trong đó thể hiện Thắng và Hương thừa nhận có khách đặt cọc 100 tỷ để mua cổ phần của Công ty Thái Bình Dương. Do PVP Land là cổ đông chi phối nên muốn tác động để Thanh chấp thuận thoái vốn. Tuy nhiên, Đinh Mạnh Thắng phủ nhận việc này. "Như lời khai ban đầu, cuộc điện thoại không nói nhiều được như thế", bị cáo Đinh Mạnh Thắng nói tại tòa.

Phác họa chân dung Đinh Mạnh Thắng. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Về khoản tiền 5 tỷ đồng, Thắng khai được Thái Kiều Hương chuyển đến và nói là "Em cám ơn anh". Em trai ông Thăng khẳng định không biết nguồn gốc số tiền này như thế nào. Bị cáo này cho rằng được Hương cám ơn vì đã kết nối để gặp Trịnh Xuân Thanh trình bày công việc.

Vài ngày sau, Hương gọi điện nhờ Đinh Mạnh Thắng chuyển 14 tỷ đồng cho Trịnh Xuân Thanh. Do không có nhà nên Thắng bảo Hương mang tiền đưa cho vợ ông ta tại nhà riêng. Bị cáo Thắng nói không biết lý do Hương gửi tiền cho Thanh. Khi Chủ tịch HĐQT PVC hướng dẫn chuyển vali chứa 14 tỷ cho lái xe, ông Thắng đã làm theo.

Trả lời câu hỏi đến nay bị cáo nhận thức thế nào, Đinh Mạnh Thắng nói: "Tôi nghĩ tôi vô tình giúp Hương gặp Trịnh Xuân Thanh. Tôi không đồng phạm, mua bán thế nào tôi không biết".

Tại tòa, bị cáo Thắng nói khi khởi tố vụ án xảy ra tại công ty 1/5, ông đã chuyển lại 5 tỷ đồng cho Thái Kiều Hương. Sau đó ít ngày, bị cáo thông báo cho Trịnh Xuân Thanh về việc Thái Kiều Hương đề nghị trả lại 14 tỷ đồng.

Thắng cũng phủ nhận việc bàn bạc với Trịnh Xuân Thanh để khai với cơ quan điều tra rằng số tiền 19 tỷ do Thái Kiều Hương nắm giữ, chưa chuyển đến tay 2 bị cáo này. Do lời khai tại tòa của Đinh Mạnh Thắng có sự thay đổi, HĐXX đã công bố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra.

Luật sư đề nghị cách ly các bị cáo

Hơn 11h, khi HĐXX đang xét hỏi các bị cáo thì một số luật sư xin được ý kiến. Các luật sư nhắc lại đề nghị của mình với HĐXX hồi đầu giờ sáng về việc cách ly các bị cáo tại tòa để họ không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Luật sư cho rằng nếu HĐXX không cách ly sẽ khó tìm ra sự thật khách quan của vụ án vì lời khai các bị cáo tại tòa hiện nay hoàn toàn khác với lời khai trước đó. "Chúng tôi mong HĐXX lưu tâm, cân nhắc", luật sư nêu ý kiến.

Đáp lại phần trả lời của luật sư, nữ chủ tọa cho hay HĐXX sẽ cân nhắc, xem xét ý kiến này vào đầu giờ xét xử buổi chiều.

Trước đó, HĐXX đã xét hỏi bị cáo Đào Duy Phong (nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land).

Cáo trạng xác định cuối tháng 3/2010, Trịnh Xuân Thanh gọi điện cho Phong nói có khách hàng đến làm việc mua cổ phần của PVP Land tại công ty CP dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương. Được Đinh Mạnh Thắng kết nối, Thái Kiều Hương dẫn bị cáo Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (làm nghề môi giới) đến gặp Phong.

Tại buổi gặp này, Hương nói Trịnh Xuân Thanh đã thống nhất giá bán cổ phần tương đương 40 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza, nhưng chỉ thể hiện trong hợp đồng là 34 triệu đồng/m2. Phần chênh lệch khoảng 26-27 tỷ đồng, Phong được nhận 10 tỷ đồng, số còn lại chuyển cho Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng.

Nhận thức đây là chỉ đạo của cấp trên, bị cáo Phong đã truyền đạt lại chủ trương cho bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên Tổng giám đốc) để làm tờ trình báo cáo HĐQT PVP Land phê duyệt. Khi HĐXX truy về việc sao PVP Land bán cổ phần có giá thấp hơn thỏa thuận đặt cọc, Đào Duy Phong nói việc chuyển nhượng này tạo khoản tiền chênh lệch.

Bị cáo này thừa nhận đã được Huỳnh Nguyễn Quốc Duy chuyển cho 10 tỷ. Số tiền này bị cáo chia cho một số người khác nhưng không có hóa đơn. Còn Trịnh Xuân Thanh được 14 tỷ.

Tuy nhiên đối chất tại tòa, bị cáo Duy phủ nhận việc chuyển 10 tỷ cho bị cáo Đào Duy Phong. Trong phiên xét xử sáng 24/1, thẩm phán cũng đặt nhiều câu hỏi cho bị cáo Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên Tổng giám đốc PVP Land). Ông Sinh nói biết khách hàng đặt cọc mua cổ phần với giá 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza. Tuy nhiên, bị cáo này cho rằng hợp đồng đặt cọc vô hiệu vì ông không ủy quyền cho Đặng Sỹ Hùng ký kết. Trong số tiền chênh lệch, nguyên Tổng giám đốc PVP Land được chia 2 tỷ đồng.