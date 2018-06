Emilia Clarke: Hành trình tỏa sáng từ vai 'Mẹ Rồng' đến 'Star Wars'

Sau thành công của Me Before You, Emilia Clarke tiếp tục đóng chính trong tác phẩm kinh dị Voice From A Stone (2017). Chuyện đóng cảnh nóng không còn là điều quá xa lạ với "Mẹ Rồng", tuy nhiên cô kể đoạn giường chiếu trong bộ phim này lại khiến cô nàng ám ảnh nhất. Để hoàn thành phân đoạn này cô phải quay hơn 6 góc máy khác nhau, trung bình mỗi góc đều không dưới 15 lần quay và mỗi lần quay đều không mặc gì.