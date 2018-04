Emily Blunt: 'Khi được trao cơ hội phụ nữ có thể dời núi, lấp biển'

Nữ diễn viên "Sicario" - Emily Blunt vừa có bài phát biểu cảm động về sức mạnh của phụ nữ khi họ được tạo cơ hội. Cô nhấn mạnh giáo dục là điều quan trọng để giúp phụ nữ vươn lên.

Ngày 14/4, Emily Blunt có mặt và trở thành một trong những đại sứ của sự kiện Sức mạnh của phụ nữ (Power of Women) ở New York do tạp chí Variety tổ chức. Trong bài phát biểu của mình, nữ diễn viên xinh đẹp khẳng định sự giáo dục đối với các cô gái chính là mấu chốt để thay đổi vấn đề.

Ngôi sao phim Sicario kể rằng sau những cuộc trò chuyện hàng ngày với cô con gái 4 tuổi của mình về những người bạn thiếu may mắn, cô nhìn thấy được từ những đứa trẻ sư khát khao được đến trường lớn như thế nào.

"Con của tôi may mắn vì được đi học nhưng bên ngoài tôi biết chắc chắn còn vô sô những đứa trẻ lớn lên chỉ với một ước mơ được đi học. Ước mơ của họ có thể sẽ không bao giờ trở thành nếu chúng ta không hành động và tạo sự khác biệt", người đẹp 35 tuổi chia sẻ.

Emily Blunt có bài phát biểu cảm động về sức mạnh của phụ nữ khi được trao cơ hội. Ảnh: Getty.

Sau đó, Emily Blunt ca ngợi công việc của Quỹ Malala, tổ chức phi lợi nhuận do chủ nhân Nobel Hòa Bình 20 tuổi người Pakistan - Malala Yousafzai và cha cô thành lập vào năm 2013.

"Malala Yousafzai sở hữu lòng dũng cảm và ý chí thép. Cô gái dũng cảm, hùng hồn và đầy cảm hứng này đã trở thành ánh sáng của họ", Blunt xúc động kể lại câu chuyện của nhà hoạt động trẻ tuổi này khi bị quân đội Taliban tấn công khi thực hiện các hoạt động nữ quyền và khuyến khích nữ giới ở thung lũng Swat (Pakistan) đến trường đi học.

Nữ diễn viên người Anh đề nghị các nhà lập pháp hành động để giúp các cô gái trẻ không có điều kiện học hành. "Có hơn 130 triệu cô gái phải bỏ học vì để làm việc kiếm tiền hoặc bị ép kết hôn lúc 12, 13 tuổi. Họ không có điều kiện tiếp cận với cơ sở vật chất của trường học hoặc phải ở nhà để chăm sóc các đứa em nhỏ tuổi", cô nói.

Vợ chồng Emily Blunt hoạt động tích cực trong việc đồng hành cùng Malala Yousafzai giúp đỡ phụ nữ đến trường. Ảnh: Twitter.

"Khi được tạo cơ hội, phụ nữ có đủ sức mạnh dời núi, lấp biển", Emily Blunt khép lại bài phát biểu của mình bằng câu nói ví von. Theo cô, nếu phụ nữ được lắng nghe và tạo điều kiện, họ có thể phát huy sức mạnh phi thường của mình.

"Từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi biết Emily Blunt là người phụ nữ cao cả và sẽ chiến đấu hết mình vì những lý tưởng cao đẹp. Tôi biết ơn vì khả năng nhìn thấy thân phận của hàng triệu cô gái khác bên trong tâm hồn cô ấy", nhà hoạt động xã hội trẻ tuổi Malala Yousafzai nói trong bài phát biểu của cô ở sự kiện.

Emily Blunt cùng với chồng là đạo diễn, diễn viên John Krasinski là một trong những nhà đồng hành với quỹ từ thiện Malala suốt nhiều năm qua. Quỹ này hy vọng sẽ mang lại cho các cô gái trên thế giới 12 năm được học tập miễn phí, an toàn và chất lượng.

Bộ phim kinh dị A Quiet Place của cặp vợ chồng Emily Blunt và John Krasinski được giới phê bình khen ngợi hết lời. Ảnh: Paramount.

Sắp tới, cặp vợ chồng này cũng sẽ hỗ trợ quỹ Malala trong việc giúp đỡ những trẻ em gái khó khăn đến trường học như Afghanistan, Nigeria, Pakistan và các nơi lưu trú người tị nạn ở Syria.

Mới đây, Emily Blunt vừa trở lại màn ảnh rộng khi đóng vai chính trong bộ phim đầu tay của chồng là A Quiet Place (Vùng đất câm lặng). Bộ phim kinh dị này đang nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả và các nhà phê bình. Với kinh phí 17 triệu USD, tác phẩm của cặp vợ chồng John Krasinski - Emily Blunt đã đem về hơn 50 triệu USD chỉ trong tuần đầu công chiếu.

Cuối năm nay, cô cũng sẽ tái xuất trong bộ phim Mary Poppins Returns của Disney, dự kiến ra mắt vào tháng 12.