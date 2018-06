EVN: Lượng tiêu thụ điện tăng đột biến do nắng nóng

Theo EVN, trong mấy ngày qua khi nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng ở khu vực miền Bắc và miền Trung đã dẫn đến tiêu thụ điện đạt kỷ lục.

Cụ thể, ngày 22/6, công suất đỉnh hệ thống đạt 34.138 MW, trong khi đó công suất đỉnh cao nhất năm 2017 vào ngày 09/08/2017 đạt 30.857MW. Như vậy đến nay, công suất đỉnh toàn hệ thống điện quốc gia đã tăng gần 3.300 MW so với đỉnh của 2017 – tức là tương đương công suất của 2 nhà máy thủy điện lớn là Sơn La và Lai Châu cộng lại.

Ngày 22/6 cũng đã ghi nhận sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc cao kỷ lục từ trước đến nay với con số gần 711 triệu kWh, tăng tới 69 triệu kWh so với sản lượng ngày cao nhất của năm 2017 (642 triệu kWh - ngày 9/8/2017). Mức tăng này tương đương với mức tiêu thụ của khoảng 4 tỉnh/thành phố phía Bắc.

Bên cạnh số liệu tiêu thụ điện cao kỷ lục của toàn quốc, mức độ tiêu thụ điện của khu vực phía Bắc cũng ghi nhận những kỷ lục do tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày gần đây. Ngày 22/6, công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện miền Bắc là 16.004 MW, sản lượng tiêu thụ của phía Bắc cũng lên tới 339 triệu kWh, tăng khoảng 9% so với mức đỉnh của năm 2017.

EVN cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng điện tiết kiệm để tránh nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến.

Trước đó, rất nhiều trường hợp hộ gia đình khắp cả nước đã ghi nhận hoá đơn tiền điện tăng đột biến so với các tháng trước và so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều người nghi ngờ nguyên nhân tiền điện tăng chóng mặt thời gian qua do thay đổi điện kế điện tử hoặc nhân viên ghi điện "lố" ngày trong tháng khiến lũy tiến tiền điện tăng cao.