Eximbank đã tạm ứng đủ 245 tỷ đồng bị mất cho đại gia Chu Thị Bình

Sau khi tạm ứng đợt 1 với số tiền 93 tỷ đồng, đến nay Eximbank đã hoàn tất tạm ứng 100% số tiền gốc 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm bị mất của khách hàng Chu Thị Bình.

Liên quan đến các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng Chu Thị Bình, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa cung cấp thông tin về tiến độ giải quyết vụ việc.

Theo đó, tính đến ngày 18/8, Eximbank và khách hàng Chu Thị Bình đã hoàn tất việc thực hiện tạm ứng 100% số tiền tiết kiệm gốc trên cơ sở thỏa thuận đã ký giữa hai bên.

Bà Chu Thị Bình tiếp tục gửi tiết kiệm khoản tạm ứng cho Eximbank

Bà Chu Thị Bình cho biết Eximbank và các luật sư đại diện pháp lý cho bà đã kiểm tra và xác nhận nguồn gốc số tiền 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm của bà Bình là hoàn toàn hợp pháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng chứng minh rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM, và hành vi thiếu trách nhiệm của một số nhân viên nhà băng này thông qua bản kết luận điều tra vụ án và cáo trạng.

Đây là cơ sở để hai bên đạt thỏa thuận sửa đổi, bổ sung vào ngày 18/8, theo đó, bà Bình được nhận tạm ứng đủ 100% số tiền gốc gửi tiết kiệm tạm tính.

Bà Chu Thị Bình đã nhận 100% khoản tạm ứng từ Eximbank. Ảnh: Trương Khởi

“Sau thời gian ngồi lại với nhau, tôi đánh giá cao nỗ lực và thiện chí của Eximbank trong quá trình thương lượng và tìm kiếm giải pháp hợp lý để giải quyết vụ việc. Đây chính là nền tảng để hai bên đạt được thỏa thuận trên tinh thần thiện chí và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của mỗi bên. Đồng thời tôi đã gửi tiết kiệm tại chi nhánh Eximbank TP.HCM toàn bộ số tiền mà ngân hàng tạm ứng nói trên", bà Bình cho biết.

Trong khi đó phía Eximbank cho rằng vụ việc xảy ra với nhiều tình tiết phức tạp nằm ngoài tầm xử lý nội bộ của Eximbank. Đối tượng chính của vụ án là ông Lê Nguyễn Hưng hiện vẫn bị truy nã, nên Eximbank đã và đang nỗ lực phối hợp cơ quan tiến hành tố tụng tại trung ương và TP.HCM để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc.

"Thời gian vừa qua, ngân hàng luôn chủ động, tích cực trong việc gặp gỡ, thương lượng để có được tiếng nói chung trong từng giai đoạn với khách hàng", đại diện nhà băng khẳng định.

Eximbank cam kết nỗ lực hợp tác với khách hàng Chu Thị Bình và cơ quan chức năng để vụ việc được giải quyết nhanh chóng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các bên.

Trước đó, liên quan đến các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng Chu Thị Bình tại chi nhánh TP.HCM bị thất thoát, ngày 21/6 Eximbank cho biết đã tạm ứng đợt một 93 tỷ đồng cho khách hàng này. Ngân hàng sẽ thanh toán tối đa 152 tỷ đồng tiếp theo khi có kết luận điều tra.

Trong lần nhận tạm ứng đợt 1, bà Chu Thị Bình cho biết đã gửi tiết kiệm lại toàn bộ số tiền tạm ứng 93 tỷ đồng tại chi nhánh Eximbank TP.HCM. Số tiền tạm ứng trên được chia ra 3 sổ tiết kiệm với 3 kỳ hạn lần lượt là 3, 6, 12 tháng. Hai bên thống nhất sau khi phán quyết của tòa án có hiệu lực, Eximbank và khách hàng Chu Thị Bình có trách nhiệm thực hiện đúng theo bản án.

Bà Chu Thị Bình là Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc tại CTCP Tập đoàn thủy sản Minh Phú (MPC). Bà đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thuỷ sản Minh Quí và là vợ ông Lê Văn Quang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú.

Vụ mất 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình diễn ra như thế nào?

Vụ việc bà Chu Thị Bình mất 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP.HCM đã gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo kết quả điều tra bước đầu, đại gia thủy sản Chu Thị Bình là khách hàng VIP, gửi tiền tiết kiệm lớn tại Eximbank. Từ năm 2014 đến 2016, sau khi được bà Bình ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM, cùng thuộc cấp nhiều lần đến nhà riêng của bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn, và chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng.

Việc rút tiền tiết kiệm trong các sổ của bà Bình được Hưng thực hiện từ năm 2014 - 2016. Năm 2017, do nghi ngờ nên bà Bình kiểm tra số dư sổ, phát hiện 245 tỷ đồng đã “bốc hơi” nên tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 6/3/2017, Eximbank cũng gửi đơn tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm của Hưng đến cơ quan điều tra, và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Eximbank chi nhánh TP.HCM; khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng và phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Ông Lê Nguyễn Hưng (47 tuổi) sinh tại Đồng Nai, có hộ khẩu thường trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương, bắt đầu làm việc tại Eximbank từ tháng 12/1991.

Ngoài Hưng, 5 nhân viên ngân hàng này liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng cũng bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Các bị can gồm: Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi), Nguyễn Thị Thi (40 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (34 tuổi) và Trần Nguyễn Xuân Lan (37 tuổi) và Cao Lan Phương. Trong đó, Thủy và Thi bị bắt tạm giam ngày 26/3. Những người khác được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Phía ngân hàng cũng thông tin một trong 2 bị can bị tạm giam đã được tại ngoại, người còn lại đang được người nhà làm thủ tục đề nghị cơ quan chức năng cho tại ngoại.