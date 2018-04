Facebook, Amazon chi bao nhiêu cho sự an toàn của các 'ông chủ'?

Các công ty lớn chi rất “mạnh tay” để bảo vệ CEO của mình, bao gồm bảo vệ nhà ở, thuê vệ sĩ và chi phí đi lại.

Năm 2017, Facebook là doanh nghiệp chi nhiều nhất cho sự an toàn của CEO. Theo CNN Money, năm ngoái, Facebook đã chi 9 triệu USD để bảo đảm an ninh của Mark Zuckerberg, tăng 50% so với năm 2016.

Như vậy, tính từ năm 2015, Facebook đã chi tổng cộng gần 20 triệu USD cho sự an toàn của người sáng lập hãng này. Theo thông tin của hãng, Zuckerberg được chi trả máy bay riêng để di chuyển, cùng với một đoàn phục vụ và chăm sóc riêng. Facebook cũng trả tiền cho nhóm vệ sĩ và hệ thống an ninh tại nhà của ông chủ.

Theo Page six, Mark Zuckerberg đã thuê 16 vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho cả gia đình mình. Ảnh: ZUMA Press.

Ngoài ra, cũng trong năm ngoái, Facebook đã chi 2,7 triệu USD để bảo đảm an ninh cho Sheryl Sandberg, giám đốc điều hành của công ty và đồng thời là một diễn giả nổi tiếng.

Các công ty an ninh dành cho giới giàu có cho biết mặc dù chi phí để đảm bảo sự an toàn của Zuckerberg khá cao, nhưng đây không phải là điều chưa có tiền lệ. Rất nhiều công ty đã thay đổi cách tính toán chi phí, nhằm tối thiểu con số báo cáo.

Theo Mark Haught, Chủ tịch của Gavin de Becker & Associates, công ty an ninh dành cho người nổi tiếng, tỷ phú và các nhân vật của công chúng, cho biết: “Những con số trên có thể khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng đó là tiền chi cho sự an toàn và an ninh của những Giám đốc quản lý các công ty tầm cỡ và gia đình của họ”.

Chi phí của một chương trình bảo vệ không đơn thuần chỉ cho vệ sĩ mà còn bao gồm việc “đánh giá rủi ro”.

Ông Haught chia sẻ: “Chúng tôi sẽ phải kiểm tra kế hoạch di chuyển, thông tin về những người mà các giám đốc sẽ gặp. Có rất nhiều việc hậu cần phải chuẩn bị và lên kế hoạch trước. Vì cuộc sống của họ rất phức tạp nên chuẩn bị hậu cần kĩ lưỡng là vô cùng quan trọng.”

Tỷ phú giàu nhất thế giới, ông chủ Amazon, Jeff Bezos. Ảnh: Getty.

Ngoài ra, các công ty lớn khác cũng rất quan tâm tới CEO của mình khi dành một khoản không nhỏ cho chi phí an ninh.

Đứng thứ hai sau Facebook về chi phí an ninh cho CEO là Amazon. Mỗi năm công ty này đều chi 1,6 triệu USD cho Jeff Bezos. Hãng cho biết đây là khoản tiền cần thiết và hợp lý, nhất là khi lương của Bezos khá thấp, vì ông không nhận bất kỳ khoản bồi thường bằng chứng khoán nào.

Năm 2017, Oracle cũng dành khoảng 1,53 triệu USD cho chí phí an ninh của tỷ phú Larry Ellison.

Snapchat dành gần 900.000 USD để bảo vệ người sáng lập Evan Spiegel vào năm 2017. Hãng khẳng định khoản chi này là cần thiết, bởi Spiegel “là nhân vật nổi tiếng, đã từng bị đe dọa trong quá khứ và có thể gặp nhiều nguy hiểm trong tương lai”.

Berkshire Hathaway chi 387.000 USD cho việc bảo vệ Barren Buffett vào năm ngoái. Từ sau khi nhà của tỷ phú Buffett ở Omaha bị đột nhập vào năm 2007, công ty đã tăng cường an ninh và duy trì chi phí ở mức gần 400.000 USD những năm gần đây.

Trong khi đó, Apple tiêu khoảng 317.000 USD cho chi phí an ninh và đi lại của Tim Cook. CEO của Apple cũng được trang bị máy bay riêng và nhóm vệ sĩ đi theo từng sự kiện.