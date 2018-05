'Fake Love' của BTS gây bão toàn cầu

Với lượng người hâm mộ đông đảo, ca khúc mới của nhóm nhạc BTS đang gây bão mạng trên phạm vi toàn thế giới.

Ngày 18/5, MV mới Fake Love của BTS chính thức ra mắt. Chỉ trong 4 giờ 55 phút, Fake Love đã trở thành MV nhạc Kpop đạt 10 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử.

Như vậy, Top 5 MV Kpop đạt 10 triệu lượt xem nhanh nhất cũng thuộc hoàn toàn về BTS: DNA, MIC Drop, Singularity, Daydream (J-Hope).

Top 5 MV Kpop có lượt xem đạt 10 triệu nhanh nhất đều thuộc về nhóm nhạc nhà Bighit.

Không chỉ dừng lại ở đó, sản phẩm từ BTS còn đánh bại hit của Taylor Swift để trở thành MV đạt 20 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới chỉ trong 8 giờ 54 phút. Kỷ lục cũ của MV Look At What You Made Me Do là 13 giờ.

Hiện tại Fake Love đã đạt con số 30 triệu lượt xem sau hơn 16 giờ. Người hâm mộ BTS kỳ vọng bài hát mới của nhóm sẽ phá kỷ lục 43 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu tiên của Taylor Swift.

Fake Love là ca khúc chủ đề của album thứ 3 Love Yourself: Tear. BTS sẽ trình diễn bài hát này lần đầu tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2018 ngày 20/5.

Các chàng trai BTS đang đứng trước cơ hội lập kỷ lục thế giới mới.