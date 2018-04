Fan AS Roma tính 'tiêu diệt' cổ động viên Liverpool

Nhiều băng nhóm tại thủ đô Rome (Italy) dọa nạt người hâm mộ Anh trước trận bán kết lượt về Champions League giữa AS Roma và Liverpool diễn ra ngày 3/5 tới.

Hooligan Italy không phải những tay hiền từ. Trong quá khứ, nhiều vụ đánh nhau giữa CĐV chủ nhà và người hâm mộ đội khách xảy ra. Năm 2012, nhiều fan của Tottenham bị nhóm hooligan quá khích Italy tấn công bằng dao, gậy bóng chày và nhiều hung khí khác tại quán bar.

Sự cố xảy ra trước trận Spurs làm khách trước Lazio thuộc vòng bảng Europa League, làm ít nhất có 10 CĐV (gồm 9 người Anh và 1 người Mỹ) phải nhập viện, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch. Vấn nạn hooligan tiếp tục trở thành nhức nhối với những nhà tổ chức bóng đá.

Hooligan Italy rất hung tợn. Họ tuyên bố sẽ "làm thịt" CĐV Liverpool tới đây.

Bằng chứng sau trận lượt đi vòng bán kết Champions League giữa Liverpool và AS Roma trên sân Anfield, CĐV thuộc "The Reds" đang phải chiến đấu để giành lấy sự sống khi trở thành nạn nhân của những băng nhóm Italy. Người này bị đánh bằng dây thắt lưng và búa.

Rồi mới đây, những hooligan Italy tuyên bố sẽ "làm thịt" CĐV Liverpool tới đất nước họ theo dõi trận bán kết lượt về Champions League. Lời dọa nạt được nhiều tay anh chị đưa ra rất hung tợn, tuyên bố sẽ mang dao để "tiêu diệt" nhóm người hâm mộ xứ sương mù.

Hooligan Italy nhiều lần gây thù chuốc oán với CĐV Liverpool. Cụ thể vào năm 2001, 6 người bị đâm trước trận đấu thuộc cúp UEFA, khi Liverpool gặp AS Roma tại vòng 4. Sau trận chung kết cúp châu Âu năm 1984 trên sân Olimpico, những giang hồ Italy cũng tấn công CĐV đội khách, làm cậu nhóc 13 tuổi bị chém vô số vết thương trên người và phải khâu 200 mũi.

Mặc cho những lời lên án kịch liệt của bóng đá thế giới, các băng nhóm "ultras Italy" kiên quyết không để yên cho CĐV Anh, hăm dọa không cho fan Liverpool "tìm thấy đường về nhà". Một nguồn tin thân cận của nhóm ultras tiết lộ nhiều kế hoạch được vạch ra để "tiêu diệt" CĐV đội khách.

"Một nhóm CĐV AS Roma chuẩn bị dao bấm, rìu và búa để tấn công fan đội khách", báo The Sun dẫn lời nguồn tin. Đó không phải lời nói chơi khi cảnh sát từng tịch thu nhiều hung khí tự chế sau trận derby giữa AS Roma và Lazio.

Về phần người hâm mộ Liverpool, họ vẫn tới Italy cổ vũ cho đội bóng con cưng, nhưng sẽ nhận được sự bảo vệ nghiêm ngặt từ lực lượng cảnh sát. Cảnh sát vùng Merseyside cũng gặp mặt những đồng nghiệp Italy để lên kế hoạch hỗ trợ tác chiến nếu có sự cố xảy ra.

Kết thúc trận lượt đi vòng bán kết Champions League, AS Roma thua 2-5 trước Liverpool. Với kết quả này, đội bóng màu bã trầu cần thắng 3-0 ở lượt về mới có thể đi tiếp.