Fan cuồng đe dọa muốn cưỡng hiếp Taylor Swift lĩnh án phạt từ tòa

Taylor Swift giành chiến thắng với lệnh yêu cầu cách ly của tòa án đối người đàn ông gửi thư đe dọa mình. Người đàn ông này cũng bị cấm đến gần nữ ca sĩ và tài sản của cô

Toà án vừa ra lệnh yêu cầu cách ly với một fan cuồng của Taylor Swift sau khi người này liên tục gửi thư đe dọa đến nữ ca sĩ trong suốt 2 năm qua.

Theo tài liệu được cung cấp, Eric Swarbrick (26 tuổi) nhiều lần gửi thư với nội dung đe dọa nữ ca sĩ như: "Tôi muốn cưỡng hiếp Taylor Swift. Đó là lý do vì sao tôi ghét cô ta. Tôi biết tôi là người tri kỷ của Taylor". Swarbrick cũng đã tuyên bố anh sẽ không "ngần ngại giết cô". Trong một bức thư, Swarbrick còn khẳng định: "Hãy nhớ tôi là ai".

Theo trang tin TMZ, luật sư của Taylor cho biết những bức thư của Swarbrick có nội dung đáng báo động trong vài tháng qua. Những người thân cận với nữ ca sĩ sợ Swarbrick sẽ gây nguy hiểm cho cô. Thẩm phán đã ra lệnh cấm người đàn ông này liên lạc Taylor Swift, đồng thời cấm anh ta đến gần nữ ca sĩ và tài sản bất động sản của cô.

Taylor Swift liên tục đối mặt với nguy hiểm từ các fan cuồng.

Tuy nhiên, đây chưa phải là rắc rối lớn nhất của Taylor Swift. Mới đây, một người đàn ông bị bắt khi đang cố gắng lẻn vào nhà của nữ ca sĩ tại Los Angeles (Mỹ).

Vào tháng 4/2018, người đàn ông có tên Julius Sandrock bị bắt khi đang rình rập tại trang trại của giọng ca Look What You Made Me Do. Kẻ này bị phát hiện trong tình trạng đeo mặt nạ và găng tay cao su. Sau khi khám xét, cảnh sát còn phát hiện hắn mang thêm dao, đạn, dây thừng. Tuy không ở nhà vào thời điểm đó nhưng Taylor Swift rất lo lắng, sợ hãi về an toàn của bản thân mình.

Đầu năm 2018, Justin Christoph Lilly, 23 tuổi, đã bị bắt vì cố gắng phá hủy một bức tường tại dinh thự của cô. Anh ta bị kết án ba ngày tù giam và một năm bị quản chế đồng thời buộc phải tránh xa nhà của nữ ca sĩ.