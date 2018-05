Fan 'làm loạn' MV Mino, bình luận vô ý thức vì nghi án Sơn Tùng đạo

Việc "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng có nhiều điểm tương đồng với "Body" của Mino khiến MV này nhận được sự chú ý từ fan Việt. Tuy nhiên, hành động của họ được cho là thiếu văn minh.

Đã thành thông lệ, Sơn Tùng M-TP mỗi khi phát hành sản phẩm đều phải chịu sự soi xét của hàng triệu khán giả. Dù lập kỷ lục lượt xem, cụ thể Chạy ngay đi sau 18 phút đạt 1 triệu lượt xem, nhưng sản phẩm này cũng vướng tranh cãi liên quan đến vấn đề đạo nhái.

Ngay khi MV ra mắt, khán giả nhanh chóng tìm thấy những điểm tương đồng với các MV Hàn Quốc, chẳng hạn chi tiết cầm dao, cốc rượu rơi xuồng sàn rồi vỡ tung toé, tình cảm với diễn viên nữ trên xe hay ngồi giữa đám lửa đang bùng cháy giống Body của Mino.

Tiếp đó, phân đoạn Sơn Tùng đổ xăng và đứng im lặng trước một bức hình bị so sánh với Okay của Jakson Wang… Liên tiếp các cảnh quay trong Chạy ngay đi khiến khán giả liên tưởng tới MV Body, Okay hay Heyahe của One...

Sự tương đồng giữa MV Body và Chạy ngay đi đang gây tranh cãi.

Các chi tiết giống tuy nhỏ nhưng dấy lên tranh cãi. Điều này càng đẩy lên cao khi không ít khán giả Việt truy cập đường link MV Body của Mino (Winner) và để lại những bình luận khiến fan của nam ca sĩ Hàn Quốc không hài lòng.

“Đạo sếp à”, “Chạy ngay đi Mino ạ”, “Sơn Tùng đưa mình đến đây”, “Sơn Tùng đạo nhái bài này” là nội dung của hàng loạt bình luận được đăng tải trên MV này. Nhiều khán giả cho biết chính Chạy ngay đi giúp họ biết tới sản phẩm Kpop này.

Xen kẽ đó là những khán giả lên tiếng bênh vực, giải thích sự thật: “Toàn fan ở đâu đến bảo Sơn Tùng đạo Nô mà không hề biết 2 MV chung đạo diễn. Nô nhà mình và fan không liên quan nên các bạn làm ơn đừng vô dislike hay chửi nữa. Tội nghiệp ông nằm im cũng dính đạn”.

“Hoàn toàn không nói đến chuyện nội dung MV như thế nào, giống hay khác chỗ nào, vì thật sự Inner Circles (tên fandom của Winner) bọn mình đều không quan tâm. Nhưng chả ai muốn idol của mình bị lôi ra bàn tán, so sánh, và nhận những lời bình luận thiếu văn minh, dislike không rõ lí do,... chỉ vì MV của chính mình được ra mắt từ 1 năm trước. Làm ơn, hãy tôn trọng các nghệ sĩ. Họ không có lỗi gì cả. Đừng kéo một đống người qua đây rồi làm loạn, khi mà các bạn, những người đang bình luận, chưa từng xem và biết đến Body trước đây”, một khán giả bức xúc khi fan Việt “làm loạn” MV của Mino.

Fan Việt chú ý tới MV Body sau nghi án đạo nhạc.

Thực chất, sự giống nhau giữa Chạy ngay đi và các MV Kpop cũng dễ hiểu bởi chúng được sản xuất bởi cùng một ê-kíp, có tên KOINRUSH. Ngoài ra, trong lần trở lại này, Sơn Tùng còn hợp tác với đạo diễn hình ảnh EumKo, cũng đến từ Hàn Quốc.

KOINRUSH từng thực hiện rất nhiều MV Kpop nổi tiếng, chẳng hạn của K.A.R.D là Oh Na Na, Don’t Recall, Hola Hola, Rumor hay Body của Mino, Heyahe (One)… Điểm chung trong rất nhiều MV do ê-kíp này thực hiện đó chính là tông màu đỏ đen cùng sự xuất hiện của ly rượu, bật lửa, quân bài…

Về phần hành xử của các fan khi kéo sang MV của một nghệ sĩ Kpop để "làm loạn", đăng tải những comment gây khích, chỉ trích hai bên một lần nữa khiến không ít người phải nhăn mặt. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động thiếu văn minh, vô ý thức và góp phần khiến fan quốc tế có cái nhìn không hay về cộng đồng fan Việt.

MV 'Chạy ngay đi' - Sơn Tùng M-TP "Chạy ngay đi" vừa được Sơn Tùng phát hành đã được dự đoán sẽ lập kỷ lục lượt xem.

MV Body - Mino Body do Mino sáng tác và thể hiện. Bài hát được phát hành vào 7/2016.