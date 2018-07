Fan Taylor Swift tức vì MV công kích kẻ thù trượt đề cử Video của năm

Việc MV gây sốt toàn cầu "Look What You Made Me Do" (2017) của "rắn chúa" không được đề cử Video của năm tại giải MTV Video Music Awards khiến người hâm mộ phẫn nộ.

Theo Cosmopolitan, rất đông khán giả thấy tiếc khi giải MTV Video Music Awards (VMA) ngó lơ Look What You Made Me Do tại hạng mục quan trọng nhất.

Trên Twitter, các Swifties (người hâm mộ Taylor Swift) liên tục bày tỏ sự bất mãn sau khi đề cử được công bố sáng 17/7. Look What You Made Me Do không hoàn toàn bị bỏ qua, mà vẫn sở hữu 3 đề cử gồm: Đạo diễn nghệ thuật hay nhất, Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất và Biên tập hay nhất.

"Taylor Swift đã tắm trong kim cương nhưng vẫn không đủ để được đề cử Video của năm?". Ảnh: Cosmopolitan.

Nhưng 3 đề cử phụ là quá ít ỏi so với mong đợi của người hâm mộ. Trên Twitter, họ phản đối bằng 2 hashtag #LWYMMDforVOTY (Look What You Made Me Do xứng đáng được đề cử MV của năm) và #VMAsAreOverParty (Video Music Awards lỗi thời rồi).

"Taylor Swift không nhận được đề cử mà cô xứng đáng tại VMA là trò hề lớn nhất trong lịch sử nhạc đại chúng", một người hâm mộ viết. "Taylor Swift phá vỡ kỷ lục lượt xem 24h của VEVO với 43,2 triệu lượt và VMA vẫn bỏ qua điều đó", người khác viết.

"Xin lỗi, VMA? Taylor Swift tắm trong kim cương, công kích các nghệ sĩ khác, dùng đến một chuyên cơ, lái moto, diễn lại tất cả hình tượng cũ của mình, mang đến giai điệu tuyệt vời và phá vỡ kỷ lục lượt xem trong vòng 24h của VEVO nhưng các người lại bỏ qua cô ấy như thế. Cô ấy xứng đáng đoạt giải chứ không chỉ là đề cử", PopFactsNews tâm huyết chỉ ra.

Nữ ca sĩ cũng kỳ công tái hiện những tạo hình ấn tượng nhất của cô trong quá khứ. Ảnh: CNN.

Theo một người hâm mộ khác, Swift trượt oan không chỉ đề cử Video của năm mà còn cả đề cử Nghệ sĩ của năm tại VMA năm nay.

MV Look What You Made Me Do ra mắt tháng 8/2017, đánh dấu sự trở lại của Swift với album thứ 6 Reputation. MV gây nên cơn sốt và tranh luận khắp thế giới với lượng lượt xem khổng lồ (nay là 937 triệu lượt), với ca từ đá xéo và công kích những kẻ thù của Swift như Kanye West, Kim Kardashian, Katy Perry... và tất cả ai căm ghét cô.

MV Look What You Made Me Do Taylor Swift ám chỉ Katy Perry và loạt tình cũ trong MV Look What You Made Me Do.