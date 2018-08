Gã trai nghi giết chủ nhà nghỉ ở Hải Phòng để cướp vàng

Sau vài giờ bà chủ nhà nghỉ Minh Tùng ở Hải Phòng tử vong, cảnh sát đã bắt được nghi phạm 22 tuổi.

Ngày 15/8, lãnh đạo Công an huyện An Lão, Hải Phòng cho biết đã bắt nghi phạm sát hại nữ chủ nhà nghỉ trên địa bàn. Anh ta tên Chu Việt Phú (23 tuổi, trú tại Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng).

Chu Việt Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV.

Khoảng 20h ngày 14/8, một nhóm khách vào nhà nghỉ Minh Tùng (khu vực chợ Thái, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng) để thuê phòng. Vào đến khu vực lễ tân, họ phát hiện bà Nga (49 tuổi, chủ nhà nghỉ Minh Tùng) đã chết, trên vùng cổ có vết thương.

Đến 3h ngày 15/8, cảnh sát đã bắt được Phú. Bước đầu, cảnh sát xác định, sau khi giết bà Nga, Phú đã cướp dây chuyền vàng và chiếc điện thoại của nạn nhân.

Công an Hải Phòng đang làm rõ lời khai của nghi can.