Galaxy Cinema tài trợ 18.000 voucher xem phim cho học sinh toàn quốc

Vào các ngày thứ 6, 7, chủ nhật của hai tháng 4, 5, học sinh tại nhiều thành phố trên cả nước có thể nhận suất chiếu đặc biệt trong chương trình Happy Galaxy từ Galaxy Cinema.

Sau một học kỳ căng thẳng, mùa hè là thời điểm mà học sinh có thể nghỉ ngơi, thư giãn. Thưởng thức các bộ phim hay là một trong những hình thức giải trí được giới trẻ yêu thích hiện nay.

Với mong muốn mang đến một mùa hè ý nghĩa, Galaxy Cinema phối hợp với các trường triển khai chương trình xem phim hè “Happy Galaxy”.

Cụ thể, Galaxy Cinema sẽ dành 18.000 suất chiếu phim (mỗi tuần 2 suất phim, mỗi suất 200 ghế) cho đối tượng khán giả là học sinh đến từ các trường lân cận 5 rạp: Galaxy Vinh, Galaxy Hải Phòng, Galaxy Cà Mau, Galaxy Huỳnh Tấn Phát và Galaxy Phạm Văn Chí.

Học sinh tham gia chương trình không chỉ có cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh hấp dẫn mà còn được miễn phí bỏng và nước.

“Happy Galaxy” hứa hẹn là chương trình mang lại trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ với loạt phim bom tấn quốc tế và trong nước. Trong đó, “Jumanj: Welcome to the jungle”, “Peter Rabbit” và “Ferdinand” là những tác phẩm điện ảnh đã tạo được sức hút lớn ở các phòng vé trên thế giới. Bên cạnh đó, “798 Mười”, “Cô Ba Sài Gòn” và “Về quê ăn Tết” đều là những bộ phim Việt tạo tiếng vang lớn trong dịp đầu năm.

Với hệ thống rạp chiếu phim hiện đại, thu hút hàng triệu lượt người đến xem, Galaxy Cinema tự tin đem đến cho mọi khách hàng dịch vụ chất lượng và thân thiện.