Galaxy S10 Plus dự kiến có 5 camera, chụp hình góc rộng

Theo các thông tin rò rỉ, Galaxy S10 Plus sẽ được trang bị 3 camera ở mặt lưng cho khả năng chụp hình góc rộng và 2 camera ở phía trước.

Theo các thông tin từ SamMobile, Galaxy S10 Plus sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên của Samsung được trang bị cụm 3 camera ở mặt lưng. Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ 2 camera phụ ở phía trước.

Các tin đồn trước đây cho thấy Samsung sẽ ra mắt 3 chiếc điện thoại cao cấp thuộc dòng S trong năm tới. Ba phiên bản này có tên mã lần lượt là "Beyond 0", "Beyond 1" và "Beyond 2".

Trong đó, Beyond 0 có màn hình 5,8 inch và 1 camera phía sau, Beyond 1 có màn hình 5,8 inch và 2 camera phía sau, còn Beyond 2 có màn hình 6,2 inch và 3 camera phía sau.

Theo đó, Galaxy S10 Plus sẽ được trang bị 2 ống kính chính có độ phân giải 12 MP tương tự như mẫu Galaxy S9 Plus kết hợp với một ống kính thứ ba có độ phân giải 16 MP, khẩu độ f/1.9 cho khả năng chụp hình góc rộng 123 độ.

Trước đó, chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới trang bị cụm 3 camera là Huawei P20 Pro với camera thứ 3 cho khả năng chụp ảnh đen trắng. Có thể thấy, Samsung đã chọn một hướng đi mới hơn bằng cách kết hợp cả camera góc rộng và khả năng chụp hình chân dung trên cùng một chiếc điện thoại.

Nhiều khả năng Samsung sẽ trang bị cho Galaxy S10 Plus 2 camera 16 MP và 8 MP ở mặt trước, tương tự Galaxy A8.

Ngoài ra, máy sẽ được trang bị cảm biến vân tay trên màn hình.

Ngoài ra, thông tin từ The Bell cho biết Galaxy S10 sẽ được Samsung tích hợp cảm biến vân tay trên màn hình thay cho vị trí ở mặt lưng như hiện tại.

Cùng với đó, hãng sẽ loại bỏ hệ thống quét mống mắt Iris Scanner thay bằng camera 3D ở mặt trước cho khả năng nhận diện khuôn mặt giống như Face ID trên iPhone X, đồng thời giúp tăng cường trải nghiệm tính năng AR Emoji. Dự kiến máy được trình làng vào 1/2019.