Galaxy S8 Plus trả trước 3 triệu, trúng vàng 9999 tại Di động Việt

Khách hàng có thể mua Samsung Galaxy S8 Plus trả góp với 3 triệu trả trước, đồng thời mang về cơ hội trúng 9 chỉ vàng 9999 tại Di động Việt.

Samsung Galaxy S8 Plus là một trong những mẫu điện thoại nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tài chính để chi trả cho model này. Vì vậy, nhiều khách hàng lựa chọn hình thức mua trả góp Galaxy S8 Plus tại Di động Việt. Ngoài số tiền trả trước chỉ 3 triệu đồng, khách hàng có cơ hội nhận thưởng 9 chỉ vàng 9999 trong tháng 8.

Việc sở hữu Galaxy S8 Plus dễ dàng hơn với hình thức trả góp.

Theo khảo sát mua sắm tại hệ thống Di động Việt, 30% khách lựa chọn mua trả góp dù tài chính đủ để chi trả trong một lần, 98% khách mua trả góp hài lòng với quá trình xét duyệt thủ tục, cách thức tư vấn, sự tiện lợi trong việc thanh toán mỗi tháng. Không chỉ với Galaxy S8 Plus, các model khác như iPhone 7 Plus cũ, Note 8 cũ... cũng có lượng khách mua trả góp khá nhiều.

Hầu hết khách hàng đều hài lòng với chính sách mua trả góp tại Di động Việt.

Galaxy S8 Plus cũ thuộc phân khúc 8-9 triệu đồng tại Di động Việt. Máy đáp ứng được nhiều tiêu chí như thương hiệu, màn hình tràn viền, cấu hình cao với chip Snapdragon 835, RAM 4 GB, màn hình 6,2 inch 2K, dung lượng pin 3.500 mAh.

Với ưu đãi trả trước 3 triệu khi mua Galaxy S8 Plus tại Di động Việt, khách hàng có cơ hội trúng 9 chỉ vàng 9999 cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác như: giảm 300.000 đồng, tặng PMH 100.000 đồng, mua loa bluetooth Tronsmart Jazz Mini với giá 390.000 đồng… Ngoài ra, khách hàng còn được giảm 30% gói bảo hành nguồn, màn hình, nhận bảo hành mặc định trong 6 tháng, bao test 1 đổi 1 trong 33 ngày, dùng thử 7 ngày.

Khách hàng có cơ hội trúng 9 chỉ vàng 9999 khi mua sắm tại Di động Việt trong tháng 8.

Độc giả có thể tham giảo giá bán, các thủ tục mua trả góp Samsung S8 Plus cũ để có cơ hội sở hữu siêu phẩm với mức trả trước thấp cùng nhiều ưu đãi tại Di động Việt. Ngoài Galaxy S8 Plus, khách hàng có thể chọn mua Note 8 trả trước 4 triệu, iPhone 7, 7 Plus trả trước 4 triệu, mua iPhone 6S, 6S Plus trả trước 3 triệu...