Gamora của 'Avengers' tái xuất trong phim đại chiến với gã khổng lồ

"Nữ chiến binh Gamora" - Zoe Saldana sẽ tái ngộ khán giả trong bộ phim hành động mới với trận đại chiến cùng gã khổng lồ.

Trailer phim 'Đại chiến gã khổng lồ' Phim có sự góp mặt của nữ minh tinh phim hành động Zoe Saldana và ngôi sao trẻ của "The Conjouring 2" - Madison Wolfe

Bom tấn mới Đại chiến gã khổng lồ (I Kill Giants) gây chú ý khi có sự kết hợp giữa minh tinh của những bom tấn - Zoe Saldana (Avatar, Guardian of the Galaxy, Star Trek…) và ngôi sao trẻ từng tạo ấn tượng mạnh trong phim kinh dị The Conjuring 2 - Madison Wolfe.

Bộ phim được sản xuất bởi đội ngũ làm phim Harry Potter và được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn trẻ Anders Walter, người từng đoạt giải Oscar hạng mục Phim ngắn xuất sắc.

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của Joe Kelly và Kem Niimura, Đại chiến gã khổng lồ xoay quanh Barbara Thorson (Madison Wolfe thủ vai) - cô bé tuổi teen thoát ly khỏi thực tế của trường học và cuộc sống gia định buồn tẻ bằng cách hòa vào thế giới huyền diệu của người khổng lồ.

Với sự giúp đỡ của cô bạn mới Sophia (Sydney Wade đóng) và giáo viên tâm lý (Zoe Saldana đóng), Barbara dần học được cách chiến đấu với người khổng lồ trong tâm trí và đối diện với nỗi khiếp sợ lớn nhất của mình.

Cô phải tìm cách thoát khỏi những kẻ bắt nạt mình ở trường học, giải quyết mâu thuẫn với cô chị gái (Imogens Poots đóng) cũng như những khó khăn trong cuộc sống gia đình.

Đại chiến gã khổng lồ xoay quanh cuộc sống tẻ nhạt, buồn bã của một cô bé đấu tranh để chinh phục quái vật trong cả đời thật lẫn tưởng tượng. Trailer phim gây ấn tượng với khán giả với những tình tiết cảm động, duyên dáng và hài hước.

Câu chuyện phim xoay quanh Barbara Thorson - một cô bé tuổi teen đã thoát ly khỏi thực tế của trường học và cuộc sống gia định buồn tẻ bằng cách hòa vào thế giới huyền diệu của người khổng lồ.

Phim không chỉ là một câu chuyện về lòng dũng cảm và can đảm. Đó còn là một câu chuyện về tình bạn, gia đình và sự trưởng thành. Điểm mạnh của bộ phim nằm ở cảm xúc của Barbara, thể hiện rõ thông điệp muốn truyền tải của đạo diễn Anders Walter. Cuộc hành trình bên trong nội tâm của cô bé làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn và sâu sắc hơn.

Các cây bút phê bình phim đánh giá cao kỹ xảo trong phim và diễn xuất đặc biệt ấn tượng của ngôi sao trẻ Madison Wolfe trong vai cô bé Barbara. Với thành công của The Conjuring 2, Madison Wolfe trở thành một trong những ngôi sao nhí triển vọng ở Hollywood.

Bộ phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 11/5 tới và không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.