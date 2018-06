Gần 95.000 thí sinh giành suất vào lớp 10 ở Hà Nội

Sáng 7/6, gần 95.000 học sinh ở Hà Nội làm bài thi môn Ngữ văn vào lớp 10, thời gian 120 phút. Buổi chiều, thí sinh thi Toán.

Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng một là 94.964 em, nguyện vọng hai 89.602 em. Số lượng thí sinh dự thi tăng 22.000 em so với năm ngoái.

Điểm thi tăng từ 153 lên 185, đồng thời tăng thêm 476 phòng thi (năm ngoái là 3.500 phòng).

Lượng học sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tăng đột biến chủ yếu do tăng dân số cơ học vào năm đẹp "dê vàng" - 2003.

Số thí sinh năm nay tăng đột biến dẫn đến áp lực cạnh tranh cao hơn. Ảnh minh hoạ: Tiến Tuấn.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019 là 63.050. Như vậy, chỉ khoảng 66% thí sinh năm nay có cơ hội theo học trường công lập. Số còn lại sẽ phải tìm phương án khác.

Các lỗi bị trừ điểm và hủy kết quả

Nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh không được dự thi.

Vi phạm một lần lỗi nhìn bài hoặc trao đổi bài với người khác, thí sinh bị khiển trách và trừ 25% điểm bài thi.

Hình thức cảnh cáo được áp dụng cho thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau: Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách, trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác, chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Vi phạm quy chế thi ở mức cảnh cáo, thí sinh bị trừ 50% điểm bài thi. Hình thức trừ điểm này cũng áp dụng những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm.

Thí sinh cần nắm rõ và thực hiện đúng quy chế thi, tránh bị trừ điểm hay hủy kết quả bài thi. Ảnh: Lê Hiếu.

Thí sinh bị đình chỉ nếu đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi nội dung không liên quan; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hoặc thí sinh khác.

Thí sinh vi phạm phải nộp bài, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng ngay sau khi có quyết định nhưng chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi.

Thí sinh bị đình chỉ sẽ bị điểm 0 bài thi đó, không được tiếp tục dự thi các môn tiếp theo, không được sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào lớp 10 THPT.

Ngoài ra, thí sinh để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức, sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp hay dùng bài người khác để nộp, sẽ bị hủy kết quả thi.

Những vật dụng không được mang vào phòng thi

Thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi. Nếu vi phạm, dù sử dụng hay không, các em vẫn bị đình chỉ thi. Thí sinh để điện thoại trong túi và nhận cuộc gọi khi vừa ra khỏi phòng thi vẫn bị coi là vi phạm quy chế.

Thí sinh không mang những vật dụng không được cho phép vào phòng thi. Ảnh: Tiến Tuấn.

Không mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Những vật dụng được mang vào phòng thi là bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Các loại máy tính được mang vào phòng thi gồm: Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS,FX 500 VNPlus; VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II; Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS VN 570 ES, VN-570 ES Plus; Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon F-788G, F-789GA; và các máy tính tương đương.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 ở Hà Nội diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 10/6. Lịch thi cụ thể như sau: