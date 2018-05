Gặp hot boy với giọng hát gây thương nhớ của 'Phía trước là bầu trời'

Vinh của "Phía trước là bầu trời" cho biết vai diễn của mình do đạo diễn thêm vào sau khi gặp mặt, do đó anh không buồn trước sức hút của các vai nữ chính.

Những trích đoạn gây thương nhớ trong 'Phía trước là bầu trời' Phim truyền hình "Phía trước là bầu trời" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, phát sóng năm 2001 và được yêu thích suốt nhiều năm sau đó vì kể câu chuyện chân thực về sinh viên, tuổi trẻ.

Những ngày qua, bộ phim Phía trước là bầu trời bỗng được quan tâm trở lại sau 17 năm phát sóng. Những phân đoạn thảo mai, thả thính của Nguyệt hay sự sắc sảo của Trà 'cave' khi đối chất với ông chủ phòng trọ trong phim khiến khán giả thích thú và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Xuất hiện trong nhóm sinh viên thuê trọ ấy, khán giả còn ấn tượng với vẻ đáng yêu của Vinh do Văn Anh thủ vai. Anh chàng với răng khểnh và giọng hát ngọt ngào ca khúc When you say nothing at all đã chiếm nhiều tình cảm của khán giả nữ thời ấy.

"Tôi đem cả sự ngô nghê ngoài đời vào phim"

Chia sẻ với Zing.vn về việc bộ phim mình đóng 17 năm trước vẫn được khán giả quan tâm, Văn Anh hạnh phúc cho biết: "Phía trước bầu trời là bộ phim đầu tay của tôi. Khán giả bây giờ vẫn thích chứng tỏ phim có sức sống, phản ánh đúng đời sống, tâm tư của mọi người. Đây là kỷ niệm đẹp với tôi và mọi người trong đoàn phim".

Hình ảnh Văn Anh trong Phía trước là bầu trời.

Văn Anh kể anh đến với phim tình cờ như cơ duyên mà trong mơ anh cũng không nghĩ tới. "Đạo diễn Đỗ Thanh Hải đến Nhạc viện Hà Nội casting diễn viên. Khi ấy tôi là sinh viên khoa Piano, đi ngang qua, anh Hải đã mời tôi đóng phim. Lúc đó anh mới viết thêm vai Vinh chứ ban đầu vai này hoàn toàn không có trong kịch bản", Văn Anh cho hay.

Chưa từng học lớp diễn xuất, vốn liếng đóng phim của Văn Anh chỉ là con số không tròn trĩnh. Ông xã Tú Vi nhớ lại: "Ngày đầu lên phim trường tôi vừa háo hức, vừa run vì không biết mình sẽ diễn xuất thế nào. Lúc đó nhóm sinh viên chúng tôi chỉ 17, 18 tuổi, ai cũng ngô nghê. Và đạo diễn đã khai thác chất ngô nghê đó vào phim để có sự tự nhiên".

Văn Anh nói vui nếu vai Vinh được Đỗ Thanh Hải ngẫu hứng thêm khi gặp mình thì phân đoạn Vinh nghêu ngao hát When you say nothing at all lại được đạo diễn thêm khi nhìn anh cầm đàn hát sau khi đã hoàn thành cảnh quay. "Trước ngày quay, tôi phải vội vàng chạy lên đài truyền hình thu âm. Phân cảnh đó tự nhiên như lúc tôi hát với mọi người trong hậu trường nên quay nhanh", anh nói.

Trước câu hỏi vai diễn của các nữ diễn viên được khán giả quan tâm hơn có khiến Văn Anh chạnh lòng, anh thoải mái cho hay: "Ngay từ ngày phim chiếu khán giả đã quan tâm đến diễn viên nữ. Họ đóng vai chính, có nhiều đất diễn, còn tôi chỉ là diễn viên phụ. Vai của Hà Hương lại được khai thác triệt để, có số phận. Khi ấy, nhiều khán giả xem đã rất thích hoặc rất ghét muốn đánh Hà Hương luôn".

Cuộc sống màu hồng bên Tú Vi

Sau Phía trước là bầu trời, Văn Anh có tham gia một số phim truyền hình khác như Hàn Mặc Tử, Em muốn làm người nổi tiếng, Gió mùa thổi mãi... Hiện, anh chuyên tâm làm giáo viên nhạc tại trung tâm nhạc mới mở. Lý giải lựa chọn này Văn Anh cho hay: "Tôi xuất thân là dân nhạc viên. Diễn viên chỉ là cơ duyên. Đóng phim cần nhiều thời gian mà tôi đã có gia đình nên không thể đi đóng phim nhiều".

Văn Anh hạnh phúc bên Tú Vi. Ảnh: NVCC.

Văn Anh thừa nhận anh có cuộc sống êm đềm với Tú Vi. "Nói không quá cuộc sống của chúng tôi màu hồng. Từ ngày yêu nhau đến bây giờ chưa bao giờ chúng tôi phải cãi nhau. Chỉ ngày mới yêu còn giận hờn vu vơ. Sau này hiểu nhau hơn, không có gì mâu thuẫn, không có xích mích nên cuộc sống nhẹ nhàng lắm", anh kể.

Anh cho rằng vợ chồng có con vất vả hơn nhưng thêm mối ràng buộc và động lực. Cả hai đều cố gắng làm mọi việc tốt nhất cho nhau và cho con gái. Sau giờ đi dạy, Văn Anh cho hay anh dành tất cả thời gian cho vợ và con. Việc thức đêm cho con ăn, thay tã cho con đã trở thành công việc quen thuộc trong thời gian biểu hàng ngày của anh.

Văn Anh tiết lộ, khi con gái cứng cáp hơn, vợ chồng anh sẽ trở lại điện ảnh bằng việc sản xuất bộ phim điện ảnh thứ hai. Anh cho rằng kinh nghiệm tích lũy sau Đời cho ta bao lần đôi mươi giúp bản thân tự tin hơn khi sản xuất phim điện ảnh tiếp theo.