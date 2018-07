Gấu Nga chiến thắng: 'Ta sinh ra để biến cổ tích thành sự thật'

Cổ động viên Nga mang tới Luzhniki khẩu hiệu là câu hát trong hành khúc Xô Viết xưa: Ta sinh ra để biến cổ tích thành sự thật. Và các cầu thủ đáp lại: Chúng tôi đá bóng vì các bạn.

'Nga chờ Anh, Pháp, Brazil và chức vô địch' Đội tuyển Nga đã giành thắng lợi trước Tây Ban Nha, chính thức bước vào tứ kết. Chiến thắng đưa các CĐV của họ lên mây sau màn thể hiện bản lĩnh trên sân.

Chiến thắng thứ 3 của tuyển Nga, chiến thắng giúp thầy trò HLV Stanisliav Cherchesov tiễn đoàn quân Tây Ban Nha về nước. Chiến thắng giúp người dân xứ sở bạch dương lại có cớ ào ra đường ăn mừng và nhảy múa, chiến thắng giúp "đoàn quân gấu trắng" có mặt trong vòng tứ kết của World Cup 2018.

Đó là trải nghiệm mà họ đã không được tận hưởng trong suốt 32 năm trở lại đây. Chiến thắng khiến những du khách thấy mình may mắn xiết bao khi đang có mặt chứng kiến giây phút lịch sử này.

Đêm vui bất tận

Andrei, từ Vladivostok đi tới thủ đô Moscow để tận mắt xem trận knock-out, mắt đỏ hoe, hét lên giọng khàn đặc: "Đây là giấc mơ. Là ngày chiến thắng thứ 2. Là món quà Chúa tặng riêng người Nga".

Một anh chàng to lớn cao tới gần 2 mét, tay bế bổng cô bạn gái nhỏ nhắn, nhưng mặt lại gục đầu vào vai cô nức nở. Cô gái có mái tóc dài óng ả nước mắt cũng đang tuôn trào, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng người yêu, miệng nở nụ cười tươi hết cỡ.

Một bà mẹ địu con trước ngực. Chiếc địu cài lá cờ ba dải trắng xanh đỏ tung bay theo bước chân người phụ nữ, hòa vào tiếng cười khúc khích của đứa trẻ.

Hai cha con nhà nọ mặc chiếc áo thi đấu in tên Denis Cheryshev, trên mặt còn dính nguyên "bộ ria hy vọng" giống huấn luyện viên Cherchesov - món đồ đang là trào lưu tại nước Nga, vừa ôm nhau quay vòng, vừa hét to "Russia, Russia".

Người dân Nga hóa trang, mở tiệc ngay trên phố sau chiến thắng trước Tây Ban Nha. Ảnh: Ngân Giang.

"Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ

Bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ

Để ngàn đời bền vững Tổ quốc ta

Trời cao muôn ngàn năm chói lòa"

Ca khúc Thời thanh niên sôi nổi hào hùng được Aleksandra Pakhmutova viết vào những năm 1950 với mong muốn hiệu triệu, thúc đẩy, khiến hàng nghìn thanh niên nam nữ chấp nhận lao động và cống hiến trên các công trường ở Siberia trong điều kiện khắc nghiệt, với mong muốn vực dậy nền kinh tế Liên Xô sau hàng loạt biến cố của đất nước.

Nay nó lại được hát vang bởi những người trẻ sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá quốc gia.

Người ta ca hát, nhảy múa, ôm hôn, mời bia, cười nói. Góc này Despacito, Shape of you, Havana, Girls like you,... được phát loa hết cỡ. Góc kia mấy người già mang đàn balalaica ra chơi các khúc hành ca có tuổi đời dễ tới cả trăm năm.

Ở ven đường, vài cặp đôi khoác tay nhau nhảy điệu Kamarinskaya truyền thống. Các anh chàng thì nhảy theo hình tròn trong tư thế ngồi xổm, các cô gái dậm chân gõ đôi gót giày nhanh quấn quít, để khi nhạc vào đoạn cao trào, cả đám đông sẽ cùng bật tung những món đồ mà mình đang cầm lên trời.

Mũ hồng quân, vương miện sa hoàng, nón dushegrei, khăn bịt đầu kokoshnik, váy sarafan, váy poneva, váy kubilek,... tất cả những món đồ lộng lẫy nhất, truyền thống nhất được người dân mang ra diện.

Người Nga có quyền hy vọng đi xa hơn nữa tại World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại quốc gia này. Ảnh: Reuters.

Trên các xa lộ, cánh lái xe cắm cờ tổ quốc rồi vừa đi, vừa bóp còi điên cuồng. Con phố Arbat trứ danh hôm nay mất cái vẻ thanh bình dịu êm hàng ngày mà trở nên ồn ào náo nhiệt.

Khu vườn Alexander yên tĩnh là nơi trú ngụ của hàng trăm tác phẩm điêu khắc đại diện cho nghệ thuật của nước Nga, cũng đông đúc bởi người dân, du khách.

Trung tâm thương mại xa hoa GUM đặt ngay giữa Quảng trường Đỏ - trái tim của Moscow - cũng chìm trong biển người. "Con phố quốc tế" Nikolskaya tất nhiên là điểm tập trung của cuộc vui với cờ, hoa, người, nhạc.

Người Nga hạnh phúc. Đội bóng của họ đã viết một trang sử mới trong lịch sử thể thao. Họ khiến những người đang có mặt tại đây hạnh phúc. Sự xúc động chân thành được tạo từ xúc cảm tuyệt vời của trái bóng tròn càng khiến đêm vui không muốn ngừng lại.

Xứ sở bạch dương đang chìm trong những ngày kỳ diệu. Không kể đến việc được đón tiếp những trái tim yêu bóng đá từ khắp nơi trên thế giới đến cùng chia vui, thì việc đội tuyển Nga liên tiếp có những chiến thắng vang dội cũng khiến người dân nơi đây nhân niềm hân hoan lên gấp hàng nghìn lần

Một cụ già đeo "bộ ria hy vọng" giống huấn luyện viên Cherchesov và chơi đàn balalaica sau chiến thắng lịch sử. Ảnh: Ngân Giang.

.Sinh ra để biến cổ tích thành sự thật

Với những ai theo dõi trận đấu giữa Nga với Tây Ban Nha sẽ thấy, trên khán đài của sân Luzhinikia ngày hôm nay, có một băng rôn được treo cao với dòng chữ: "Bы рождены, чтобы сказку сделать былью", nghĩa là "Các bạn được sinh ra để biến cổ tích thành hiện thực".

Câu nói đã được đổi từ ngôi "Я" (Tôi) sang "Bы" (Các bạn) này là mở đầu bài hát Hành khúc không quân, ra đời từ năm 1923, của nhạc sĩ Xô Viết Yuliy Abramovich Khait. Đây là ca khúc được dùng vào các dịp duyệt binh, là ngành ca lực lượng không quân - niềm tự hào của nước Nga từ ngày vẫn còn là Liên bang Xô Viết.

Những cổ động viên hẳn có ý nói rằng: thế hệ cầu thủ người Nga đang có mặt tại đội tuyển quốc gia tham gia World Cup đươc tổ chức trên tại quê hương của búp bê Matryoshka đến với thế giới này để hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử giao cho họ.

Nếu Alan Dzagoev, Fedor Smolov, Yury Zhirkov và thủ thành Igor Akinfeev là những cái tên quen mặt nhất trong đội hình 23 cầu thủ Nga dự World Cup 2018, thì Aleksandr Golovin lại là chú gấu trẻ trung được tôi rèn để giúp nước Nga viết nên câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp nhất trong màn mưa suốt 120 phút trên sân Luzhniki.

"Những chú gấu Nga" đêm lại niềm hạnh vui liên tiếp cho người dân nước chủ nhà nhờ phong độ ổn định tại World Cup 2018. Ảnh: Ngân Giang.

Những chàng trai kỳ diệu này đã mang lại cho người Nga niềm hạnh phúc nhờ môn thể thao vua, thứ họ tưởng như mình không thể có ở kỳ Vô địch bóng đá thế giới năm nay.

Không chỉ vậy, không phải chỉ gặp may mắn vì đối đầu với những đối thủ ngang tầm như từng được đánh giá, họ còn chơi ngang ngửa với gã khổng lồ Tây Ban Nha. Và cuối trận, từ nguồn cảm hứng của các cổ động viên, sự lạnh lùng các cầu thủ, Nga chính thức tiễn nhà vô địch thế giới 2010 rời khỏi World Cup 2018.

Để rồi khi tiến ra chào khán giả, nguồn cơn của niềm vui tại đất nước rộng lớn nhất thế giới này - các cầu thủ, lại cùng nhau giơ cao một tấm biểu ngữ khác. Trên đó viết: Играем за вас (Chúng tôi đá bóng vì các bạn).

Từ đội bóng bị đánh giá thấp nhất giải đấu năm nay, tập thể của HLV Cherchesov đang âm thầm tiến tới, và đang tạo nên những điều kỳ diệu. Có mặt ở tứ kết, đối thủ của họ sẽ là "chú ngựa hoang" Croatia.

Hãy cứ giữ vững tinh thần đang có, biết đâu câu chuyện cổ tích trên xứ sở bạch dương sẽ không chỉ dừng ở đây. Và người dân cũng hoàn toàn có quyền được mơ tới việc được đi tới cuối cùng của World Cup lần đầu được tổ chức tại quốc gia này.