‘G.I. Joe’ có phần ngoại truyện về Xà Nhãn

Chàng ninja nổi tiếng với bộ giáp màu đen thuộc thương hiệu “G.I. Joe” chuẩn bị có tập phim riêng trong thời gian tới.

Theo tạp chí The Hollywood Reporter, hãng Paramount đang cho phát triển dự án ngoại truyện (spin-off) của G.I. Joe. Tác phẩm xoay quanh Snake Eyes (Xà Nhãn) - nhân vật ninja do nam diễn viên Ray Park thể hiện trong hai tập phim trước.

Trong cả hai phần G.I. Joe: The Rise of the Cobra (2009) và G.I. Joe: Retaliation (2013), Xà Nhãn mang đến nhiều pha hành động mãn nhãn, thuyết phục. Song, điểm thú vị của nhân vật là anh không hề có bất cứ câu thoại nào, cũng như chưa bao giờ để lộ mặt.

Xà Nhãn sẽ có phim riêng thuộc thương hiệu G.I. Joe. Ảnh: Paramount.

Paramount mới chiêu mộ Evan Spiliotopoulos - người từng tham gia bom tấn Beauty and the Beast (2017) - làm nhà biên kịch cho bộ phim riêng về Xà Nhãn. Vị trí nhà sản xuất dự án thuộc về Brian Goldner đến từ hãng đồ chơi Hasbro.

Xà Nhãn lần đầu xuất hiện trong dòng đồ chơi G.I. Joe của hãng Hasbro vào thập niên 1980. Trong các bộ phim hoạt hình chuyển thể, nhân vật có mối quan hệ đặc biệt với nữ thành viên Scarlet cùng nhóm. Kẻ thù truyền kiếp của Xà Nhãn là Storm Shadow (Lam Ảnh) - vốn cũng là một ninja giống anh.

Trên màn ảnh rộng, Lam Ảnh do tài tử Lee Byung-hun thể hiện. Hiện chưa rõ liệu bộ phim riêng về Xà Nhãn có sự góp mặt của nhân vật nửa chính, nửa tà đó hay không.

Trong suốt 5 năm qua, Paramount và Hasbro đã nhiều lần tìm cách tái khởi động thương hiệu G.I. Joe. Bị giới phê bình chỉ trích nặng nề, nhưng hai tập phim vẫn giúp nhà sản xuất mang về tới hơn 670 triệu USD.

Có nguồn tin cho rằng Paramount sẽ tung ra G.I. Joe vào năm 2020. Tuy nhiên, họ chưa thể đạt được thỏa thuận với Dwayne “The Rock” Johnson khi ngôi sao cơ bắp hiện bận rộn.

Còn khả năng Channing Tatum trở lại là rất thấp, bởi anh từng tranh cãi với nhà sản xuất. Hậu quả là nhân vật của tài tử bỏ mạng ngay mở màn phần hai, bất chấp việc từng là kép chính ở phần đầu.