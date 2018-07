Gia cảnh túng thiếu của cô gái 9X làm thuê bị tra tấn

Gia cảnh khó khăn, lại thêm người cha bị tâm thần khiến cho cuộc sống gia đình Y Nhiêu càng thêm khốn khổ.

Sáng 24/7, Công an TP Pleiku đưa chị Y Nhiêu (23 tuổi, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) đi giám định thương tích tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Đến tối cùng ngày, Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích đối với Y Nhiêu.

Chạy ăn từng bữa

Buổi sáng, khi chị Y Nhiêu được đưa đi giám định, chúng tôi gặp A Nhao (43 tuổi, anh ruột của Y Nhiêu) đang đứng ở hành lang bệnh viện. Anh Nhao luôn dõi mắt về phía cánh cửa phòng khoa Ngoại chấn thương, chờ em gái.

Anh A Nhao chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Triệu Thanh.

Với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt sâu hoắm vì nhiều đêm thức chăm em, anh từ từ kể về hoàn cảnh gia đình mình. A Nhao cho biết gia đình anh có 8 anh em, Y Nhiêu là em gái út.

Cả gia đình anh có 10 miệng ăn nhưng chỉ có 2 sào ruộng và 2 sào mì. Cả nhà anh phải chật vật chạy ăn từng bữa. Gia cảnh khó khăn, trong khi người cha mắc bệnh tâm thần khiến cho cuộc sống gia đình anh Nhao càng thêm khó khăn.

“Gia đình tôi chỉ có 2 sào ruộng, làm một vụ cũng chỉ được hơn 3 bao lúa. Nhà cũng có hơn 2 sào mì nhưng thu hoạch cũng không được bao nhiêu. Không đủ ăn nên mấy anh em phải đi làm thuê kiếm tiền mua gạo”, A Nhao rầu rầu nói.

Anh Nhao kể tiếp vì nhà nghèo nên mới học tới lớp 10, Nhiêu phải bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Đến năm 19 tuổi, Nhiêu theo bạn bè xuống Gia Lai tìm việc, với ước mơ kiếm tiền gửi về nuôi bố mẹ.

Chị Y Nhiêu được cán bộ công an đưa đi giám định thương tích. Ảnh: Triệu Thanh.

Từ lúc đi Gia Lai tìm việc, Nhiêu rất ít khi liên lạc với gia đình. Gia đình chẳng biết Nhiêu sống như thế nào, có chăng cũng chỉ là những cuộc điện thoại hỏi thăm ngắn ngủi. Cả 4 năm đi làm Nhiêu chỉ về thăm nhà vỏn vẹn 2 lần rồi lại ra đi rất vội vàng.

Cho đến ngày Nhiêu đứng trước thềm nhà gọi cửa, cả gia đình không ai nhận ra vì trên người Y Nhiêu dày đặc, chi chít vết thương. Sau khi nhận ra con em mình, cả nhà mới đau đớn dắt Nhiêu vào nhà. Thấy em gái "thân tàn ma dại", anh Nhao như đứt từng khúc ruột.

“Ngày em gái tôi về đến nhà không ai nhận ra nó, cứ tưởng ai vô nhầm nhà. Lúc sau nhận ra thì cả nhà ai cũng ôm nó khóc, thương nó lắm nhưng không biết làm sao. Sau 4 năm đi làm, nó về đến nhà thân hình tàn tạ, biết sau này nó sống thế nào, làm việc thế nào được. Bố tôi bệnh lâu năm đã nằm một chỗ rồi…”, A Nhao thở dài.

Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, Y Nhiêu được các bác sĩ giao lại cho cơ quan công an. Anh Nhao cũng vội bỏ ngang câu chuyện rồi chạy lại đỡ em gái đi sang khoa khác để tiếp tục giám định thương tích.

Căn nhà dột nát của gia đình Y Nhiêu. Ảnh: Bá Tứ

Phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho Y Nhiêu

Ngày 24/7, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, bác sĩ Chiêm Quốc Thái, giám đốc một bệnh viện thẩm mỹ ở TP.HCM, cho biết ông mong muốn được giúp đỡ Y Nhiêu. Bệnh viện sẽ phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí hoàn toàn cho Y Nhiêu nếu gia đình chị đồng ý.

Theo bác sĩ Thái, sau khi sức khỏe chị Y Nhiêu ổn định, bệnh viện sẽ tiến hành khám, kiểm tra lại để xác định những phần cơ thể tổn thương, rồi tiến hành phẫu thuật.

Khi biết thông tin này, A Nhao cho biết: "Gia đình tôi rất vui và hạnh phúc khi bệnh viện muốn phẫu thuật thẩm mỹ cho em gái. Nhưng chuyện này chúng tôi phải bàn bạc lại chứ mình tôi không thể quyết định được".

Y Nhiêu được đưa đi giám định thương tích. Ảnh: Triệu Thanh.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Phụ, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Đắk Pét (huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum), cho biết hoàn cảnh gia đình Y Nhiêu thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Mẹ của Y Nhiêu đã 70 tuổi, còn cha bị tâm thần, nằm một chỗ.