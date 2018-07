Gia đình bé gái nghi bị hiếp dâm phản ứng với kết quả giám định

Liên quan đến vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại phường Quán Toan, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã có kết luận giám định vụ việc.

Người nhà nạn nhân cho biết, theo đó, trên cơ thể bé Nguyệt (6 tuổi) không có dấu vết thương tích cũ và mới, "vùng kín" của bé gái đỏ nhẹ. Xét nghiệm dịch âm đạo không thấy xác tinh trùng.

Trước kết luận giám định trên, anh Hùng (47 tuổi, bố bé Nguyệt) bày tỏ quan điểm không đồng tình. Người đàn ông này đã đưa ra những tình tiết mà theo gia đình là chưa chuẩn xác.

Anh Hùng kể, tối 6/5, khi phát hiện con gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, cán bộ Công an phường Quán Toan đưa Nguyệt đi khám sơ bộ ban đầu tại Phòng khám đa khoa Chữ thập đỏ Quán Toan. Theo gia đình nạn nhân, bác sĩ ở đây chẩn đoán và thông báo bé gái có vết rách ở "vùng kín", sưng đỏ.

Anh Hùng nói đã nộp cho công an chiếc áo của con gái có vết ố. Vết này bố bé gái nghi dấu hiệu của tinh trùng để lại.

Đề cập đến vụ việc, bác sĩ Đỗ Tuấn Lâm, Trưởng phòng khám đa khoa Chữ thập đỏ Quán Toan thừa nhận là người trực tiếp thăm khám cho bé Nguyệt tối 6/5 theo yêu cầu của phía Công an phường Quán Toan.

Bác sĩ Lâm nói do không phải là người có chuyên khoa sản nên ông chỉ khám ngoài vùng kín của bé Nguyệt. Vị này xác nhận, bộ phận sinh dục của bé gái lúc đó có vết xây xát, xung huyết. Trên cẳng tay (gần vai) của bệnh nhân có vết hình vòng cung, như vết cắn.

Vị trưởng phòng nói thời điểm khám lúc đó ông ghi bằng tay các chẩn đoán, có đóng dấu xác nhận của phòng khám và giao cho công an phường. Do hơn 2 tháng trôi qua nên ông không còn nhớ chính xác nội dung.

"Tôi thừa nhận có sai sót khi không lưu lại thông tin ca khám thương này tại sổ lưu giữ ở phòng khám", bác sĩ Lâm nói.

Trao đổi với Zing.vn liên quan đến vụ việc, anh Hùng cho biết đến nay đã có nhiều ban ngành tiếp xúc với gia đình. Theo anh Hùng, bà Hoàng Thị Nhẫn, Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng đã yêu cầu người nhà của Nguyệt không tiếp xúc với báo chí, bởi "không cẩn thận sự việc đúng sẽ thành sai" (anh Hùng nói lại lời được cho là của bà Nhẫn).

Nói với phóng viên, bà Nhẫn phủ nhận thông tin trên. Bà Phó chủ tịch quận nói có xuống gia đình nạn nhân để thăm hỏi động viên, ổn định tình hình chứ không phát ngôn như anh Hùng nêu.

Bà Nhẫn khẳng định có yêu cầu hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn quận xuống gia đình bé gái để xem xét miễn các khoản đóng học phí thời gian tới. Tuy nhiên, phía gia đình anh Hùng cho biết Nguyệt đã được đưa về quê ngoại sinh sống, nhiều khả năng sẽ theo học ở quê.

- Sáng 4/5, vợ chồng anh Hùng có việc phải ra ngoài nên gửi bé Nguyệt tại nhà mẹ của Lương Thanh Thủy (32 tuổi). Hai gia đình sống sát nhau.

- Ngày 6/5, bé Nguyệt kể lại sự việc bị Thủy giở trò đồi bại cho gia đình nghe.

- Ngày 4/7, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Lương Thanh Thủy (32 tuổi) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thủy từng công tác tại Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Do có vấn đề về sức khỏe, Thủy đang được tại ngoại.