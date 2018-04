Gia đình cố NS An Thuyên rút ca khúc khỏi trung tâm tác quyền âm nhạc

Gia đình quyết định rút toàn bộ ca khúc của cố nhạc sĩ An Thuyên khỏi Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Nhạc sĩ An Thuyên là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Neo đậu bến quê, Ca dao em và tôi... Khi nhạc sĩ còn sống, các tác phẩm của ông được ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Tuy nhiên, hơn một năm sau ngày ông mất, gia đình ông (gồm vợ là nghệ sĩ Huyền Lâm, hai còn là nhạc sĩ An Hiếu và ca sĩ - đạo diễn Bông Mai) quyết định rút toàn bộ ca khúc khỏi VCPMC để tự bảo vệ, khai thác các tác phẩm của cố nhạc sĩ.

Gia đình cố nhạc An Thuyên, bao gồm vợ ông là nghệ sĩ Huyền Lâm, hai còn là nhạc sĩ An Hiếu và ca sĩ - đạo diễn Bông Mai.



Chiều 12/4, gia đình cố nhạc sĩ - thiếu tướng An Thuyên khẳng định Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đã không còn là đại diện quản lý và khai thác đối với tác phẩm do nhạc sĩ An Thuyên sáng tác.

"Khi gia đình quyết định rút ca khúc, anh Phó Đức Phương cũng có điện đến. Anh nói rằng gia đình nên thu phần biểu diễn thôi, còn việc khai thác ca khúc ở các công ty, nhánh khác nhau thì nên để Trung tâm làm cho gia đình đỡ thiệt. Nhưng tôi có nói lại là có thiệt cũng không sao", phu nhân cố nhạc sĩ An Thuyên nói.

Tiết lộ về số tiền mà gia đình nhận được khi còn ủy thác việc thu tác quyền ca khúc cho Trung tâm tác quyền, phu nhận cố nhạc sĩ An Thuyên cho biết có quý bà nhận được hơn 10 triệu, có quý là 8 triệu, có quý được hơn 30 triệu.

"Họ căn cứ vào gì đó, tùy theo cảm giác hay sao đó, tôi không biết. Nhưng quan trọng là gia đình cũng không biết là họ đã thu như thế nào, và từ nơi nào, những ai đang sử dụng bài hát của ông. Đó là lý do, bây giờ ba mẹ con tôi sẽ tự làm", vợ cố nhạc sĩ An Thuyên nhấn mạnh.

Ca sĩ Bông Mai cho biết cô đủ khả năng để bảo vệ và khai thác tác phẩm của cha mình.

Nhạc sĩ An Hiếu cho rằng việc rút toàn bộ ca khúc của cha mình khỏi VCPMC sẽ giúp gia đình quảng bá tốt hơn tác phẩm - điều mà Trung tâm không làm được.

"Bố tôi còn nhiều tác phẩm chưa công bố trong khi Trung tâm chỉ thu bản quyền với ca khúc đã công bố. Do vậy, việc gia đình tự bảo vệ, tự khai thác tác phẩm của ông cũng giúp mẹ con tôi giới thiệu được nhiều hơn nữa tác phẩm của ông tới công chúng", nhạc sĩ An Hiếu chia sẻ.

Gia đình nhạc sĩ An Thuyên cũng tiết lộ rằng sinh thời nhạc sĩ với tư cách Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam rất ủng hộ việc xây dựng Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Tuy nhiên, gia đình vẫn phải "chia tay" Trung tâm. Khi quyết định điều này, gia đình cũng có day dứt nhưng cuối cùng tất cả thành viên vẫn thống nhất đi đến quyết định vì mục đích phát triển tác phẩm âm nhạc của cố nhạc sĩ.