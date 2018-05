Giá iPhone giảm mạnh, iPhone 6 Lock còn 1,8 triệu tại Di Động Việt

Giá iPhone tháng 5, iPhone 6 lock tại Di Động Việt đều giảm 3 triệu so với đầu tháng 2, trong đó iPhone 6 lock bản 16 GB chỉ còn 1,87 triệu đồng.

Tại Di Động Việt, iPhone 6 Lock giá từ 1,87 triệu đồng được bán kèm theo đầy đủ phụ kiện gồm cáp sạc, tai nghe, ốp lưng và SIM ghép 4G. Thời gian bảo hành mặc định là 6 tháng, dùng thử 7 ngày miễn phí, test 33 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất và bảo hành pin một đổi một trong 12 tháng.

iPhone 6 lock giá 1,87 triệu.

Cùng với sự hồi sinh của SIM ghép 4G, các dòng iPhone lock tại Di Động Việt hoạt động rất ổn định. Các lỗi *101#, +84 đầu danh bạ trong tin nhắn, Facetime, iMassage… được fix dễ dàng và dùng như bản quốc tế. Bên cạnh đó, màn hình 4,7 inch, chip xử lý Apple A8 và RAM 1 GB vẫn đáp ứng tốt những trải nghiệm cơ bản.

Hình thức của iPhone 6 lock còn khá tốt.

Bên cạnh iPhone 6 Lock, các mẫu iPhone cũ như iPhone 6S, 6S Plus; iPhone 7, 7 Plus cũng được đến 1 triệu đồng. Cụ thể:

iPhone 5S quốc tế: Mẫu smartphone này có màn hình chỉ 4 inch, tuy nhiên không ít người dùng lại thích sử dụng điện thoại nhỏ gọn, cầm vừa tay và dễ thao tác. Hiện tại, chip Apple A7 và RAM 1 GB vẫn đáp ứng đủ những trải nghiệm cơ bản. Người dùng chỉ phải trả 2,67 triệu đồng để sở hữu iPhone 5S bản quốc tế kèm đầy đủ phụ kiện tại Di Động Việt.

iPhone 6, 6 Plus quốc tế: So với bản lock, iPhone 6 quốc tế 16 GB có giá nhỉnh hơn, ở mức 3,77 triệu đồng. Người dùng không còn phải sử dụng SIM ghép. Cấu hình tương tự iPhone 6 lock nhưng màn hình 5,5 inch lớn hơn, pin 2.915 mAh cho thời gian sử dụng lâu hơn, phiên bản iPhone 6 Plus 16 GB đang có giá bán 5,47 triệu đồng.

Khách hàng mua iPhone 6 lock tại Di Động Việt.

iPhone 6S, 6S Plus quốc tế: Cấu hình iPhone 6S, 6S Plus cũ có thể lên iOS 11 mà vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà. Đồng thời, hiệu năng của chipset Apple A9 kèm RAM 2 GB sẽ xử lý tốt các game đồ họa nặng trên App Store. Giá bán iPhone 6S, 6S Plus cũ tại Di Động Việt lần lượt là 4,67 triệu và 6,77 triệu, đối với bản bộ nhớ trong 16 GB.

iPhone 7, 7 Plus quốc tế: 2 model này có giá lần lượt là 7,97 triệu và 11,37 triệu. Cả hai đều sở hữu cấu hình chip Apple A10 mạnh mẽ, dễ dàng nâng cấp lên iOS 11 mới nhất. iPhone 7 Plus có phần vượt trội hơn khi sở hữu camera kép, RAM 3 GB và pin 2.900 mAh.

iPhone 8 Plus 64 GB quốc tế: model này đang giữ giá 16,17 triệu đồng. Mặc dù dung lượng pin chỉ còn 2.691 mAh nhưng thời gian sử dụng vẫn tương đương iPhone 7 Plus. Bên cạnh đó, mẫu iPhone này còn hỗ trợ thêm tính năng sạc không dây.

iPhone X quốc tế: Trang bị chip Apple A11, RAM 3 GB và camera kép 12 MP như iPhone 8 Plus nhưng iPhone X nổi bật hơn với thiết kế màn hình tai thỏ tỷ lệ 19.5:9. Ra mắt chưa lâu, iPhone 64 GB bản quốc tế chưa active đã giảm còn 24,57 triệu đồng và được bảo hành 12 tháng theo chính sách toàn cầu của Apple.

Di Động Việt thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng.

Tại Di Động Việt, khách hàng sẽ được nhận chính sách bảo hành 6 tháng, tặng kèm đầy đủ phụ kiện và bảo hành pin một đổi một trong 12 tháng. Bên cạnh đó, trong tháng 5 này, cửa hàng còn giảm ngay 30% gói bảo hành rơi vỡ 12 tháng cho iPhone, giá chỉ còn từ 370.000 đồng.

Ngoài ra, độc giả có thể tìm hiểu thêm các dòng điện thoại Android đang có giá tốt khác như Samsung Galaxy S6 giá 3,37 triệu; Samsung Galaxy S7 giá 4,97 triệu; Samsung Galaxy S7 edge giá 6,37 triệu; Samsung Galaxy Note 5 giá 4,97 triệu; Samsung Galaxy Note 8 giá 12,87 triệu; LG G6 giá 5,27 triệu và LG V30 giá 8,47 triệu.