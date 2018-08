Giá quảng cáo Gương mặt thân quen từ đỉnh xuống đáy: Vì đâu nên nỗi?

Trước khi giảm sức hút vào năm 2018, Gương mặt thân quen từng là game show đình đám trên sóng VTV với giá quảng cáo lên đến 370 triệu/ 30s (2014) và 350 triệu/ 30s (2016).

Gương mặt thân quen năm 2018 đánh dấu sự đổi mới hoàn toàn trong dàn giám khảo với 3 gương mặt Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh và Kim Oanh, thay thế Hoài Linh, Đức Huy và Mỹ Linh - bộ ba quen thuộc của 5 mùa liên tiếp.

Việc thay đổi đội ngũ "cầm cân nảy mực" từng được kỳ vọng sẽ tạo làn gió mới cho Gương mặt thân quen mùa thứ 6. Nhưng sau 9 tập được phát sóng, chương trình không để lại nhiều ấn tượng. Các giám khảo thường xuyên bất đồng, thí sinh cũng thiếu sự đột phá.

Bên cạnh đó, giá quảng cáo của Gương mặt thân quen 2018 cũng giảm đáng kể so với năm 2017, và giảm mạnh so những năm trước đó. Đặt trong tương quan với các game show khác, trên sóng giờ vàng cuối tuần của VTV, giá quảng cáo của Gương mặt thân quen cũng thấp hơn.

Hoài Lâm hóa thân thành cố nghệ sĩ Thanh Nga trong chung kết Gương mặt thân quen 2014. Phần thi giúp con trai nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh đoạt quán quân của chương trình.

Gương mặt thân quen từng "đắt giá" hơn cả World Cup?

Gương mặt thân quen là chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền từ Your Face Sounds Familiar của Tây Ban Nha, lên sóng VTV3 từ năm 2013. Đây là game show dành riêng cho những người hoạt động trong showbiz với format 6 thí sinh hoá trang, bắt chước thành các nghệ sĩ Việt Nam hoặc quốc tế.

Mùa đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, Gương mặt thân quen nhanh chóng thành game show được yêu thích vì format mới mẻ. Kết quả chung cuộc, Khởi My dành ngôi vị quán quân cùng với giải Thí sinh được yêu thích nhất. Hiệu ứng từ truyền hình thực tế cũng được cho là góp phần đưa Khởi My đến gần hơn với nhiều tầng lớp khán giả.

Đến năm 2014, Gương mặt thân quen thực sự gây bão màn ảnh nhỏ, và trở thành một trong những game show có lượng rating cao nhất trên sóng VTV. Những màn hóa thân của Hoài Lâm thành nghệ nhân Hà Thị Cầu hay Sơn Tùng M-TP tạo "viral" lớn trên mạng xã hội.

Rating cao, được nhiều khán giả quan tâm kéo theo giá quảng cáo tăng. Theo báo giá của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình thuộc VTV vào tháng 6/2014, giá quảng cáo trong thời gian phát sóng Gương mặt thân quen lên tới 370 triệu đồng dành cho một block quảng cáo thời lượng 30 giây trong khung thời gian từ 21h-23h thứ bảy.

Ở thời điểm đó, Gương mặt thân quen trở thành chương trình có mức giá quảng cáo cao nhất trên sóng VTV, vượt qua cả báo giá trước đó của World Cup 2014 (Đêm chung kết của World Cup 2014 có báo giá là 350 triệu/ 30s). Mức 370 triệu/ 30s của Gương mặt thân quen cũng vượt xa với kỷ lục từng thuộc về giá quảng cáo đêm chung kết The Voice Kids mùa đầu tiên (2013).

Việc giá quảng cáo Gương mặt thân quen 2014 từng ở mức "ngất ngưởng", thậm chí có thể cao hơn World Cup chứng tỏ game show này từng rất "đắt giá" trên sóng giờ vàng VTV và được không ít doanh nghiệp, nhãn hàng săn đón.

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi giá quảng cáo game show Gương mặt thân quen qua các năm, theo số liệu thống kê từ Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình của VTV. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Giá quảng cáo giảm dần, và giảm mạnh vào năm 2018

So với các game show chỉ "hot" được mùa đầu tiên như The Voice, The Face hay Sing My Song, Gương mặt thân quen được đánh giá là có sức nóng bền bỉ trong vài mùa liên tiếp.

Hai mùa đầu (2013, 2014), Gương mặt thân quan gây bão, đến hai mùa tiếp theo (2015, 2016), game show này vẫn tiếp tục có rating cao trên sóng VTV.

Đáng nói, Gương mặt thân quen cũng là game show giữ đội hình giám khảo ổn định nhất. NSƯT Hoài Linh, nhạc sĩ Đức Huy và ca sĩ Mỹ Linh đã ngồi 5 mùa liên tiếp, và gần như đã trở thành gương mặt "biểu tượng" của chương trình.

Đến năm 2016, tức mùa thứ 4 tổ chức, theo báo giá của VTV, giá quảng cáo trong thời gian phát sóng Gương mặt thân quen là 350 triệu/ 30s, giảm 20 triệu/ 30s so với năm 2014. Nhưng đây vẫn là mức giá được đánh giá là rất cao trên sóng giờ vàng của VTV. Không phải game show nào sau 2 năm vẫn "đắt giá" như vậy.

Nhưng, đến mùa thứ 5, năm 2017, giá quảng cáo Gương mặt thân quen giảm mạnh. Từ 350 triệu/ 30s vào năm trước, game show này chỉ còn giá 250 triệu/ 30s, giảm tới 100 triệu/ 30s. 2017 là năm Jun Phạm đăng quang, đây cũng là năm chương trình đã giảm hẳn sức hút.

Đến năm 2018, Gương mặt thân quen có mức giá quảng cáo thấp chưa từng có. Với 30 giây quảng cáo trong thời gian phát sóng chương trình, các doanh nghiệp nhãn hàng có nhu cầu chỉ phải trả tròn 200 triệu.

Như vậy, so với 2014, tức bốn năm trước, giá quảng cáo trong Gương mặt thân quen giảm 170 triệu/ 30s (tức gần 50%).

Không chỉ vậy, đặt tương quan với các game show ca nhạc đang được phát sóng trên giờ vàng cuối tuần của VTV hiện nay, Gương mặt thân quen cũng đã chuyển từ vị trí chương trình "đắt giá" nhất thành... có giá quảng cáo thấp nhất.

Theo báo giá của VTV hiện nay, The Debut là 210 triệu/ 30s, The Voice là 220 triệu/ 30s, đều cao hơn Gương mặt thân quen từ 10-20 triệu/ 30s.

Bộ ba quyền lực của Gương mặt thân quen năm 2018 thường xuyên bất đồng, mâu thuẫn khi nhận xét thí sinh trên ghế nóng.

Không còn sức hút: Do giám khảo hay tại thí sinh?

Giá quảng cáo vẫn được xem là yếu tố phản ánh chân thực nhất về rating cũng như sức nóng của game show trên sóng VTV. Việc giá quảng cáo Gương mặt thân quen giảm mạnh trong hai năm gần đây chứng tỏ chương trình đã không còn sức hút như trước.

Gương mặt thân quen 2018 đánh dấu bằng việc thay đổi dàn giám khảo nhưng đã không mang lại hiệu ứng tích cực, thậm chí còn gây tranh cãi. Khán giả vẫn quen với một Hoài Linh hài hước, một Đức Huy hóm hỉnh và một Mỹ Linh tỉ mỉ, tinh tế trong nhận xét về âm nhạc.

Khi những người ngồi ghế nóng chuyển thành Đàm Vĩnh Hưng - Quang Linh - NSƯT Kim Oanh, sự ăn ý và tung hứng đã không còn. Kim Oanh thậm chí gây bất bình khi nhận xét. Ngoài ra, bộ ba giám khảo cũng thiếu sự hài hước và thường xuyên mâu thuẫn trong nhận xét thí sinh.

Bên cạnh đó, trong hai năm trở lại đây, đặc biệt là năm 2018, dàn thí sinh cũng bị cho là không có những gương mặt thực sự xuất chúng. Dù đã trải qua 9 tập phát sóng, khán giả vẫn không thể đánh giá tiết mục nào là xuất sắc trong Gương mặt thân quen mùa thứ 6. Những màn hóa thân nhàng nhàng, đa phần không tạo được cảm xúc cho người xem.

Ngay trong màn hóa thân thành Sơn Tùng M-TP của Anh Tú và Hùng Thuận năm nay cũng khó có thể so bì với Hoài Lâm trong Em của ngày hôm qua bốn năm về trước.

Hiện tại, trong Gương mặt thân quen, Hùng Thuận và Duy Khánh được nhận xét là gây ấn tượng hơn cả về mặt hóa thân. Song, về giọng hát, cả hai đều không có lợi thế.

Thế nhưng, công bằng mà nói, giám khảo và thí sinh không phải là tất cả nguyên nhân. Việc Gương mặt thân quen giảm sức hút còn được cho là xuất phát từ việc game show này đã có tới 6 mùa lên sóng liên tiếp.

Trong bối cảnh truyền hình thực tế đã bão hòa như hiện nay, Gương mặt thân quen khó có thể duy trì được sức nóng như những mùa đầu tiên.

Màn hóa thân thành Sơn Tùng M-TP trong Em của ngày hôm qua của Hoài Lâm (2014). Đến năm 2018, Hùng Thuận tiếp tục hóa thân thành giọng ca Thái Bình nhưng bị đánh giá là chưa để lại ấn tượng.



Chia sẻ với Zing.vn, một chuyên gia truyền thông cho rằng việc game show như Gương mặt thân quen giảm nhiệt sau nhiều mùa tổ chức là tất yếu.

"Vietnam Idol, The Voice Kids hay Gương mặt thân quen đều rơi vào bi kịch giống nhau, đó là khan hiếm thí sinh tài năng, giám khảo không thú vị, và format cũng không có nhiều thay đổi. Nếu những yếu tố đó còn tồn tại, khó có thể tạo nên một game show hấp dẫn", vị này nhấn mạnh.

Sóng truyền hình cuối tuần vẫn được ví như bữa tiệc miễn phí dành cho khán giả, đa dạng về màu sắc và chọn lựa. Tất nhiên, công chúng thưởng thức thường không ăn mãi một món, nhất là khi món ăn đó đã không còn chất lượng như thuở ban đầu.