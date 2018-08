Giá thịt heo tăng sốc

Lo ngại giá thịt heo sẽ tiếp tục biến động trong những tháng cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ tăng.

Giá heo hơi trong tháng 8 tiếp tục tăng mạnh, trên mức 55.000-56.000 đồng/kg. Thậm chí đỉnh điểm, một số địa phương ở Hà Tĩnh giá thịt heo hơi xuất chuồng lên tới gần 58.000 đồng/kg. Đây là mức cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Giá heo tăng sốc khiến người nuôi mừng vì có lợi nhuận nhưng người tiêu dùng, các doanh nghiệp (DN) chế biến thực phẩm thì lo vì chi phí tăng thêm rất nhiều.

Heo nội giá cao, heo ngoại đổ về

Giá heo hơi những ngày này tiếp tục leo thang ở hầu hết các tỉnh, thành cả nước. Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá heo hơi đã tăng từ 200% đến 220%, thậm chí hơn.

Ông Trần Đức Vinh Quang (chủ trang trại heo ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết với mức giá heo hơi trên 52.000 đồng/kg như hiện nay, người nuôi có lãi trên 1 triệu đồng/con.

Giá thịt heo tăng cao khiến người tiêu dùng phải chi tiêu nhiều hơn và tác động rất lớn đến giá cả thị trường.

Theo ông Quang, đáng lẽ người nuôi lãi nhiều hơn nhưng chi phí chăn nuôi hiện nay cũng tăng so với trước đây. Ví dụ, năm ngoái chi phí thức ăn nuôi một con heo từ nhỏ đến lúc xuất bán tốn khoảng 3 triệu đồng thì năm nay lên mức 3,3 triệu đồng.

“Giá heo tăng trong 4 tháng nay cũng đã bù lỗ phần nào cho các trang trại bị lỗ kéo dài trong hai năm trước đó. Với mức giá tốt như hiện nay thì trong thời gian tới, các trang trại sẽ đầu tư nuôi heo trở lại”, ông Quang chia sẻ.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho hay nguyên nhân chính khiến giá heo tăng do nhiều trang trại nhỏ lẻ treo chuồng vì thua lỗ khiến nguồn cung giảm. Ngoài ra, do chi phí thức ăn, heo giống tăng cao… đã đẩy giá thành nuôi heo lên cao.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng có hiện tượng các công ty chăn nuôi lớn làm giá, găm hàng, chờ tăng giá nữa mới bán ra càng đẩy giá lên cao ngất ngưởng. Bởi theo Bộ NN&PTNT, nguồn cung heo thịt trong sản xuất có giảm so với cùng kỳ năm 2017 nhưng số lượng không lớn.

Trước diễn biến trên, nhiều ý kiến lo ngại thịt heo ngoại nhập khẩu tràn vào Việt Nam ngày càng nhiều. Bởi ở những nước có ngành chăn nuôi heo phát triển, giá heo hơi chỉ khoảng 20.000 đồng/kg, tức rẻ hơn so với heo Việt Nam gần ba lần.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, hết tháng 6/2018, cả nước nhập khẩu gần 19.600 tấn thịt heo, tổng giá trị kim ngạch hơn 22 triệu USD. Như vậy, tính bình quân trị giá mỗi kg thịt heo nhập khẩu chỉ hơn 1,13 USD, tương đương khoảng 26.000 đồng/kg

Nỗi lo từ miếng thịt tăng giá

Giá heo hơi tăng như hiện nay đồng nghĩa giá thịt heo bán lẻ cũng tăng lên, kết quả người tiêu dùng chịu thiệt.

Chị Kim Oanh (nhà ở quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết giá các loại thịt đùi, thịt nạc dăm ở chợ hay siêu thị đều tăng giá lên 105.000-110.000 đồng/kg, cao hơn so với trước đây 15.000-30.000 đồng/kg.

Heo trong nước tăng giá mạnh, heo nhập khẩu đổ về với giá rẻ.

“Lúc thịt heo hơi giảm giá, các tiểu thương cũng không giảm giá thịt heo bán lẻ bao nhiêu, nay heo hơi mới tăng là thịt ở chợ đã tăng theo. Khi thịt heo tăng thì những loại thực phẩm khác cũng ăn theo tăng giá như thịt bò, rau xanh… Chỉ có người tiêu dùng là chịu thiệt”, chị Oanh than thở.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân sáu tháng đầu năm tăng 3,29% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân khiến CPI tăng một phần là do giá thịt heo tính đến tháng 6 tăng mạnh tới 19,8% so với cuối năm trước và tăng 8,12% so với tháng 5, làm tăng CPI chung 0,34%.

Nhiều DN chế biến thực phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu thịt heo cũng bị ảnh hưởng vì phải mua giá cao. Công ty Vissan là một trong những DN chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi biến động giá heo do nguyên liệu đầu vào sản xuất và chế biến chủ yếu là thịt heo. Trong quý I/2018, với diễn biến giá heo tăng, lợi nhuận gộp của công ty đã ghi nhận sụt giảm 5% so với quý I/2017.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, thừa nhận với mức giá như hiện nay thì giá thịt heo hơi xuất chuồng của Việt Nam đang là nước có mức giá thịt heo đắt đỏ nhất nhì thế giới.

“Nếu giá heo hơi tăng lên trên 55.000 đồng và kéo dài lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và rủi ro. Trước mắt làm tăng chỉ số giá tiêu dùng và có thể đến một thời điểm nào đó sẽ kích hoạt người dân tái đàn ồ ạt (gây ra khủng hoảng thừa và phải giải cứu như năm ngoái - PV). Chưa kể nếu giá heo hơi quá cao so với mặt bằng chung của thế giới sẽ tạo cơ hội cho thịt heo nước ngoài thẩm thấu mạnh vào Việt Nam”, ông Dương cảnh báo.

Khẩn trương có kịch bản về thịt heo

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ mới đây đã yêu cầu Bộ NN&PTNT phải thận trọng trong việc tái đàn ồ ạt vì sẽ làm người nuôi heo thua thiệt. Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT phải có ngay biện pháp cụ thể để bình ổn giá mặt hàng thịt heo; có kịch bản và đề xuất biện pháp điều hành cung cầu cụ thể báo cáo Chính phủ.

Bộ NN&PTNT cũng vừa ban hành công văn hỏa tốc do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Văn Tuấn ký, đề nghị các tỉnh thống kê và có biện pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt heo gấp.

Công văn hỏa tốc nêu rõ: Thị trường và ngành chăn nuôi đang trên đà hồi phục và phát triển tốt, tuy nhiên giá thịt heo hơi xuất chuồng hiện nay tăng quá cao và diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến chỉ số tiêu dùng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ các cân đối của ngành hàng thịt heo trong thời gian tới là khó tránh khỏi.

“Không đẩy giá thịt heo xuất chuồng vượt ngưỡng 50.000 đồng/kg, xuất heo đúng độ tuổi, đúng khối lượng, không đầu cơ găm hàng chờ tăng giá và tuyệt đối không để các DN chăn nuôi lớn trên địa bàn làm giá” - công văn nêu rõ.