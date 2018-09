Giám đốc công an bắt kẻ dùng bơm tiêm dính máu khống chế con tin

Cầm bơm tiêm dính máu khống chế con tin, người đàn ông nghiện ma túy manh động chống trả khi công an ập đến. Trực tiếp giám đốc công an tỉnh đã lao vào giải cứu nạn nhân.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành vừa gửi thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích trấn áp kẻ nghiện ma túy dùng dao, bơm tiêm dính máu khống chế 2 con tin.

“Đây là chiến công thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm”, thượng tướng Nguyễn Văn Thành biểu dương và gửi lời động viên đến những cán bộ, chiến sỹ bị thương, phải điều trị phơi nhiễm HIV do bị nghi phạm chống trả.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk (áo đen), cùng cấp dưới bắt giữ kẻ khống chế con tin. Ảnh: Người Lao Động.

Sáng 6/9, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo về việc Vũ Ngọc Huyến (34 tuổi) dùng dao, kim tiêm dính máu để khống chế một người đàn ông đưa vào ngôi nhà hoang nằm trên đường Mai Xuân Thưởng ở TP Buôn Ma Thuột. Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc công an tỉnh, đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án giải cứu con tin.

Người thân của Huyến cũng được đưa đến nơi xảy ra vụ khống chế con tin để phối hợp với lực lượng chức năng vận động anh ta hạ hung khí.

Tuy nhiên, người đàn ông có 3 tiền án vẫn ngoan cố, yêu cầu cảnh sát rút quân nếu không sẽ giết con tin. Trước tình hình nguy hiểm đến tính mạng con tin, Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng tấn công từ nhiều phía. Lúc này, đại tá Văn cũng lao vào khống chế nghi phạm, giải cứu an toàn cho con tin.

Quá trình bị bắt giữ, Huyến vung dao, bơm tiêm đâm chém loạn xạ khiến một số chiến sĩ công an bị thương. Số cán bộ này sau đó được đưa vào cơ sở y tế kiểm tra, điều trị phơi nhiễm HIV.

Trước khi dùng dao và kim tiêm dính máu khống chế người đàn ông đưa vào căn nhà hoang, Huyến đã khống chế một người khác.

Trong thư gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị đơn vị khẩn trương điều tra, sớm đưa vụ án ra xử lý nghiêm trước pháp luật và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ. Vụ án được Công an TP Buôn Ma Thuột thụ lý.