Gian lận điểm thi THPT 2018 'nóng' ở nghị trường

Bộ có bất ngờ về loại tội phạm trong kỳ thi THPT 2018, trách nhiệm của công an ra sao, khi nào án mới điều tra xong... là những câu hỏi ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Chiều 13/8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm có hơn 2 giờ để trả lời chất vấn (14h-16h35) về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội phạm kinh tế; tội phạm về chức vụ; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy. Công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Băng nhóm tội phạm 'núp bóng' doanh nghiệp

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Công an cho biết diễn biến tội phạm hình sự thời gian qua cơ bản được kiềm chế và giảm về số vụ. Tuy nhiên, tính chất vẫn rất phức tạp với cường độ bạo lực gia tăng. Trong đó, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự có dấu hiệu phức tạp trở lại, có sự đan xen, gắn kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo báo cáo, các băng nhóm tội phạm đã lợi dụng danh nghĩa các doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, nhất là liên quan đến lĩnh vực cho vay tài chính, hoạt động 'tín dụng đen", kéo theo tình trạng siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật... tại nhiều địa phương.

Tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án có chiều hướng gia tăng; tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (68,5%), riêng tội phạm trộm cắp chiếm khoảng 45%.

Đội ngũ cán bộ biến chất móc ngoặc rút tiền nhà nước

Thượng tướng Tô Lâm nhận định tình hình vi phạm, tội phạm về kinh tế, chức vụ vẫn diễn biến phức tạp ở tất cả các ngành, lĩnh vực, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân.

Tính từ năm 2017 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện 26.600 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế và hơn 360 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; khởi tố mới 2.410 vụ/3.159 bị can về án kinh tế và 327 vụ/617 bị can về án tham nhũng. Tài sản thu hồi từ các vụ án kinh tế đạt gần 24.000 tỷ đồng và tài sản án tham nhũng gần 2.700 tỷ đồng.

"Nổi lên tình trạng thông đồng móc ngoặc giữa các đối tượng thoái hoá, biến chất trong đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước với các đối tượng bên ngoài, giữa khu vực công và khu vực tư dưới các hình thức như: Thành lập các công ty sân sau, công ty gia đình, dùng ảnh hưởng của mình để đấu thầu cho các dự án, thâu tóm đất công, cho vay sai nguyên tắc, thế chấp vòng vo, rút tiền của Nhà nước...", tướng Tô Lâm nói.

Thượng tướng Tô Lâm cho biết tội phạm kinh tế, chức vụ có phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Ảnh: TTXVN.

Thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tội phạm về chức vụ trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Qua điều tra các vụ án, cơ quan chức năng đã kiến nghị các ngành khắc phục nhiều sơ hở thiếu sót không để tội phạm hoạt động.

Bộ Công an chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đạt được những kết quả rõ nét, được coi là điểm sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tô Lâm thừa nhận việc phát hiện, điều tra tội phạm kinh tế, tội phạm chức vụ chưa tương xứng với tình hình phức tạp xảy ra. Số vụ do các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện chuyển cho cơ quan điều tra còn ít. Nhiều địa phương, nhất là đơn vị cấp huyện công tác phát hiện rất thấp, thậm chí không có án tham nhũng.