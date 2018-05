‘Giáo sư X’ James McAvoy gia nhập phim kinh dị ‘Chú hề ma quái 2’

James McAvoy là một trong năm cái tên đã được xác nhận của bộ phim kinh dị rất được chờ đợi “IT 2” (2019) do Warner Bros. sản xuất.

Một trong những bộ phim kinh dị ấn tượng nhất năm 2017 là IT - tác phẩm dựa trên nguyên tác tiểu thuyết cùng tên của Stephen King. Do đạo diễn Andrés Muschietti thực hiện, phim đạt doanh thu hơn 700 triệu USD toàn cầu và nhận vô số lời khen ngợi từ báo chí.

Tuy nhiên, do cuốn tiểu thuyết gốc quá dài, IT trên màn ảnh rộng buộc phải chia làm hai phần. Phần một là câu chuyện về lũ trẻ Losers’ Club tại thị trấn Derry với cuộc chiến chống lại ma hề Pennywise (Bill Skarsgård).

Dàn diễn viên nhí ấn tượng của IT sẽ chỉ còn rất ít đất diễn trong phần hai. Ảnh: Warner Bros.

Tới IT 2, sinh vật đáng sợ trở lại sau 27 năm như chu kỳ vốn có. Lũ trẻ ngày nào nay đã trưởng thành, và tề tựu ở Derry để tìm cách tiêu diệt Pennywise mãi mãi.

Bởi tính chất thời gian của IT 2, dàn diễn viên nhí ấn tượng ở phần trước sẽ chỉ còn xuất hiện trong một số phân đoạn hồi tưởng. Hãng Warner Bros. buộc phải tìm kiếm 7 diễn viên trưởng thành trong suốt thời gian qua, và tới nay họ đã tìm ra 5 gương mặt.

Nổi bật nhất chính là James McAvoy. Anh sẽ vào vai Bill Denbrough - thủ lĩnh nói lắp của Losers’ Club thuở nào. Vai diễn trước đó thuộc về sao nhí Jaeden Lieberher. Còn thành viên nữ duy nhất của nhóm - Beverly Marsh - nay được Sophia Lillis giao cho Jessica Chastain.

James McAvoy và Jessica Chastain có thêm một lần hợp tác nhờ IT 2. Ảnh: Outnow.

Có một điều thú vị rằng McAvoy và Chastain từng đóng cặp trong tác phẩm tâm lý The Disappearance of Eleanor Rigby (2014), cũng như chuẩn bị ở thế đối đầu ở bom tấn X-Men: Dark Phoenix (2019) sắp tới. Và chính cô bé Lillis từng chia sẻ ao ước Chastain sẽ “kế nhiệm” mình sau thành công của IT.

Ba cái tên còn lại đã được xác định là Andy Bean vai Stan Uris (cậu con trai của gia đình sùng đạo), James Ransone vai Eddie Kaspbrak (cậu bé từng được mẹ chăm sóc quá mức) và Bill Hader vai Richie Tozier (cậu bé cận thị mồm mép, thích chửi thề).

Hiện chỉ còn hai vai diễn mà Warner Bros. chưa tìm ra là Ben Hanscom - cậu bé mập và cũng có cảm tình với Beverly Marsh như Bill, và Mike Hanlon - chú bé da màu sau này ở lại Derry để bảo vệ thị trấn.

Hai ngôi sao nhí Jeremy Ray Taylor và Chosen Jacobs từng chia sẻ mong muốn lần lượt Chris Pratt và Chadwick Boseman - hai ngôi sao của Vũ trụ Điện ảnh Marvel - sẽ tiếp nối mình đảm nhận vai diễn. Tuy nhiên, khả năng để điều đó xảy ra là không cao.

IT 2 dự kiến khởi chiếu từ 6/9/2019.